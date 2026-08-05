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Киноафиша Про жизнь Постельное белье и даже джинсы кладу в морозилку: 5 ситуаций, когда холодильник справляется не хуже стиралки 

Постельное белье и даже джинсы кладу в морозилку: 5 ситуаций, когда холодильник справляется не хуже стиралки 

Проверено редакцией
Постельное белье и даже джинсы кладу в морозилку: 5 ситуаций, когда холодильник справляется не хуже стиралки

Можно хранить не только колготки. 

Раньше я стирала всё подряд: джинсы после двух дней носки, свитера после одного выхода, обувь — просто потому что она пахла. А потом поняла: вещи изнашиваются, линяют и теряют форму. Оказывается, холодильник умеет делать то же, что и стиральная машина, только бережнее. Проверила на себе — делюсь.

Свитер перестал линять

Шерстяные и кашемировые вещи теряют ворс постоянно: на одежде, на лице, на мебели. Я кладу свитер в пакет с застёжкой и отправляю в морозилку на пару часов. Холод склеивает шерстяные волокна, и они перестают осыпаться. Вещь становится мягче и меньше электризуется.

Джинсы пахнут свежестью без стирки

Тёмно-синие джинсы после каждой стирки становятся светлее. Я перестала их часто стирать. Когда они начинают пахнуть не первой свежестью, я просто кладу их в морозилку на ночь. Холод убивает бактерии, которые вызывают запах, а ткань не изнашивается.

Жевательная резинка отходит без следов

Если к одежде или подошве прилипла жвачка, я не тру и не скребу. Кладу вещь в морозилку на 20 минут — резинка застывает и легко откалывается. То же самое с обувью, на которую налипла грязь или смола.

Обувь перестала пахнуть

Если кроссовки «благоухают» на весь коридор, я ставлю их в морозилку на ночь. Бактерии, которые вызывают запах, погибают при низких температурах. Утром обувь пахнет нейтрально.

Постельное бельё стало свежим без стирки

Подушки и одеяла не всегда нужно стирать, чтобы освежить. Я кладу их в морозилку на ночь — холод уничтожает бактерии и микроорганизмы. Утром бельё пахнет чистотой, даже если его не стирали месяц.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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