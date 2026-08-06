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Киноафиша Про жизнь Подруга постоянно забирала мою старую тюль: узнала, зачем, и теперь тоже мастерю из нее 3 крутых вещи для дома

Подруга постоянно забирала мою старую тюль: узнала, зачем, и теперь тоже мастерю из нее 3 крутых вещи для дома

Проверено редакцией
Подруга постоянно забирала мою старую тюль: узнала, зачем, и теперь тоже мастерю из нее 3 крутых вещи для дома

Вовсе не мусор!

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, всегда была уверена, что старая тюль — это путь в мусорку. Пока однажды не пришла в гости к подруге и не увидела на её кухне аккуратные мешочки для хранения овощей, сшитые из старых занавесок. «Из того, что собиралась выбросить», — сказала она. Я сначала не поверила, а через месяц переделала все свои старые шторы и теперь сама прошу знакомых отдавать мне ненужную тюль. Делюсь тремя идеями, которые реально работают.

Первое — дышащие органайзеры для продуктов

Я сшила мешочки для хранения лука и чеснока: вырезала прямоугольники из старого тюля, сшила по бокам и вставила шнурок сверху. Тюль пропускает воздух, овощи не преют и не гниют, в отличие от полиэтиленовых пакетов. Теперь чеснок лежит по несколько месяцев и не портится. Мешочки подходят и для сушёных трав, и для хранения кисточек для макияжа — пыль не оседает, а доступ воздуха сохраняется.

Второе — защита для одежды

Сезонные вещи — пальто, нарядные платья, пуховики — висели у меня открыто и покрывались пылью. А в полиэтиленовых чехлах они прели и пахли сыростью. Тюль дышит и не создаёт «парникового эффекта». Я сшила из неё чехлы для хранения, и теперь вещи не пылятся и остаются свежими. На один чехол уходит около получаса, а результат ничуть не хуже дорогих магазинных вариантов.

Третье — декор для дома и сада

Из проволоки и кусочков тюля я сделала лёгких бабочек для дачи. Вырезала крылья по шаблону, украсила бусинами, подвесила на нитях. Они колышутся от ветра и выглядят как живые. Гости до сих пор думают, что я купила их в дизайнерском магазине. Ещё можно сделать гирлянды, цветы для подарков или мягкий абажур для светодиодной лампы. У меня теперь целая коллекция таких штук, и каждый раз, когда нужен подарок, я просто достаю тюль, проволоку и делаю что-то новое.

Теперь я не выбрасываю старую тюль. Она лежит у меня аккуратной стопкой в шкафу, и каждый раз, когда нужен практичный органайзер или красивый декор, я знаю, где искать материал.

Соседки сначала удивлялись, а теперь сами приносят мне свои старые занавески. Всё гениальное просто, и старые шторы могут стать вашими главными помощниками в доме. Попробуйте, и вы увидите, что вещи, которым пора на выброс, ещё могут сослужить добрую службу.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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