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Киноафиша Про жизнь Почувствуйте себя на месте Брагина из «Первого отдела»: взгляните на фото и найдите убийцу (тест) 

Почувствуйте себя на месте Брагина из «Первого отдела»: взгляните на фото и найдите убийцу (тест) 

Проверено редакцией
Почувствуйте себя на месте Брагина из «Первого отдела»: взгляните на фото и найдите убийцу (тест)

Только самые внимательные справятся с этой задачей. 

Я обожаю детективные сериалы, где главный герой — хмурый следователь с острым умом и вечно недовольным выражением лица. Один из моих любимых — майор Брагин из «Первого отдела» на НТВ. Он видит то, что другие пропускают. Собирает детали в единую картину и никогда не ошибается. Завидую, честно. Но что, если я скажу, что у вас тоже есть такой талант? Он просто спит, пока вы не дадите ему повод проснуться.

Перед вами детективная загадка. Одна картинка, одна история, один вопрос: кто убийца? На первый взгляд кажется, что всё просто. Но так думают только те, кто не умеет смотреть глубже. А вы попробуйте. Включите майора Брагина. Посмотрите на улику, заметьте деталь, которую другие не замечают. И сделайте вывод. У вас есть всего минута — ровно столько, сколько нужно настоящему профессионалу, чтобы разобраться в деле.

Если вам всегда нравилось наблюдать за работой следователей и вы втайне мечтали оказаться на их месте — сейчас ваш шанс. Только без подсказок. Без гугла. Без паники. Спокойно, по-брагински. И тогда вы либо раскроете дело, либо поймёте, что работа в полиции — это не для вас. В любом случае, будет интересно. Поехали.

Фото: Фото: Кадры из сериалов «Первый отдел»
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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