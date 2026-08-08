Почему нельзя жарить яйца? Вот как правильно готовить любимый завтрак — так вкуснее и без кучи масла

Я всегда считала, что умею жарить яйца, пока в один прекрасный день не попробовала пашот и не поняла: моя яичница была ошибкой. Той самой, которую мы совершаем годами, не замечая.

Всё начиналось как у всех. Сковорода накалена до предела, масло шипит, яйца шкворчат. Я гордилась хрустящей корочкой и думала, что это и есть кулинарный талант. Но однажды я задумалась: а почему белок у меня выходит резиновым, а желток либо сырой, либо пересушенный? Начала копать — и поняла, что мы просто привыкли к неправильному.

Почему сковорода убивает яйца

На раскалённой поверхности белок моментально сжимается, теряет влагу и становится жёстким. Полезные витамины A, D и E разрушаются от перегрева. А масло, которое мы наливаем «для красоты», впитывается и делает блюдо тяжёлым для желудка. Та самая румяная корочка — это не хруст, а реакция, которая при высокой температуре образует вредные соединения. В общем, жарка яйца — это насилие над продуктом.

Что делать вместо жарки

Выход есть. И он называется пашот — мягкое томление в воде без единой капли масла. Белок остаётся нежным, желток — бархатным и текучим. Все витамины сохраняются. И выглядит это как ресторанная подача, а не как утренний перекус.

Рецепт пашот, который сработает с первого раза

Налейте в кастрюлю воду слоем около трёх сантиметров, добавьте ложку уксуса. Доведите до состояния, когда пузырьки только начинают подниматься, но кипения нет. Сделайте водоворот ложкой, аккуратно вылейте яйцо из чашки в центр. Выключите огонь, накройте крышкой и подождите ровно три с половиной минуты. Достаньте шумовкой — и вы получите идеальное яйцо.

А если без пашота никак?

Если душа всё равно просит сковороду, возьмите антипригарную, смажьте её буквально каплей масла, разбейте яйца, влейте пару ложек воды и закройте крышкой на медленном огне. Яйца приготовятся на пару, останутся мягкими и не впитают лишнего жира.