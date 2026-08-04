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Киноафиша Про жизнь По примеру белорусских огородников сажаю кабачки осенью: без возни с семенами и переживаний о заморозках 

По примеру белорусских огородников сажаю кабачки осенью: без возни с семенами и переживаний о заморозках 

Проверено редакцией
По примеру белорусских огородников сажаю кабачки осенью: без возни с семенами и переживаний о заморозках

Если вдруг не успели в этом году посадить, то у вас еще все впереди.

Весной, когда все носятся с рассадой и перекапывают грядки, я спокойно пью кофе на веранде. Мои кабачки уже ждут своего часа — они были посажены... осенью. Да, вы не ослышались. И этот способ перевернул мои представления об огороде.

Как я перестала пахать весной

Всё началось с того, что я прочитала статью белорусских огородников. Они годами практикуют осеннюю посадку кабачков и утверждают, что это проще, чем весенняя возня. Я сначала подумала: «Бред». Но когда в очередной раз весной перекопала грядку, посеяла семена, а потом неделями поливала и укрывала от заморозков, я решила попробовать этот странный метод.

В чём суть осенней посадки

В конце сентября, когда урожай уже собран, я выкапываю неглубокую яму на краю огорода. Кладу туда перезревшие кабачки — те, что с твёрдой кожурой и даже слегка подгнившие. Именно в таких плодах самые зрелые семена. Засыпаю землёй слоем около 10 см и забываю до весны. За зиму семена проходят естественную закалку — стратификацию. Природа сама проводит отбор: до весны доживают только самые крепкие.

Что происходит весной

Когда снег тает и земля прогревается, из ямы появляются дружные всходы. Их много, и это нормально. Я оставляю 3–4 самых сильных ростка, остальные убираю. И вот что удивительно: такие кабачки оказываются крепче рассадных. Они не боятся лёгких заморозков — если один росток замёрз, на его месте быстро появляется новый. Я даже не укрываю их — только если обещают сильные холода, накидываю ведро на ночь.

Почему я больше не использую удобрения

За зиму кабачковые остатки перегнивают и превращаются в натуральное удобрение прямо в яме. Этого запаса хватает растениям на старте. Кабачки сами добывают питание из земли — это у них в крови. Я не вношу никакой химии, не подкармливаю, не мульчирую. Просто поливаю в сухую погоду и собираю урожай.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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