По 1 слову на этикетке понимаю, что это — хорошее подсолнечное масло: не горчит и реально полезное

Стоишь перед полкой, глаза разбегаются: рафинированное, нерафинированное, холодный отжим, вымороженное... И все с кричащими надписями. Я тоже долго брала то, что дешевле или красивее, пока не поняла: масло — это не просто жир, это вкус и здоровье. И хорошо, что есть Роскачество — они за нас уже всё проверили. Рассказываю, как я научилась выбирать правильное и не переплачивать за пустые слова.
Надписи на этикетке: на что не стоит вестись
Производители умеют писать красиво, но не всегда честно. Специалисты Роскачества советуют не обращать внимания на три фразы.
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«Без консервантов и красителей». Это как надпись «без сахара» на соли. Масло и так не содержит консервантов — в нём нет воды, микробам негде жить. А красители просто не смешиваются с жиром. Это пустые слова, чтобы привлечь внимание.
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«Первый отжим». Для нерафинированного масла это норма, других вариантов практически нет. А рафинированное получают экстракцией — это не отжим, а химический процесс. Так что надпись не гарантирует качество.
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«Содержит витамин Е». Все подсолнечные масла содержат этот витамин, а также А, D и F. Это как сказать «воду содержит вода». Не обращайте внимания.
Что действительно стоит искать на этикетке
Две формулировки, которые имеют смысл:
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«Холодный отжим». Масло выделили при низкой температуре, сохранив максимум полезных веществ. У него мягкий, слабовыраженный запах — это плюс для многих.
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«Вымороженное». Это относится к нерафинированному маслу. Технология медленного охлаждения делает его прозрачнее и убирает излишнюю «жирность» во вкусе, при этом все витамины остаются. Срок годности увеличивается.
5 простых правил от Роскачества, которые я усвоила
Выбирая масло, я теперь смотрю на пять вещей.
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Тёмное место. Масло портится от света — любое освещение запускает процессы окисления. Я всегда беру бутылку из глубины полки, где темнее. Если витрина светлая, лучше поискать другой магазин или брать в тёмной упаковке.
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Срок годности. Чем ближе к концу, тем выше перекисное число — масло быстрее окисляется и может горчить. Я не покупаю масло, которому осталось меньше пары месяцев. Особенно если оно стояло на видном месте.
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Цвет и осадок. Рафинированное масло должно быть прозрачным и светлым — чем светлее, тем лучше очищено. Помутнение — признак порчи. А в нерафинированном допустим небольшой осадок — это полезные фосфолипиды.
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Хранение дома. Я держу масло в тёмном шкафу или холодильнике (температура +5...+20°С — оптимально). Нерафинированное после вскрытия надо использовать за месяц-полтора, а рафинированное может стоять до полутора лет в закрытом виде.
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Знак качества. Лучшая гарантия — рейтинг независимых экспертов. Роскачество проверило 21 марку по 44 показателям и признало 19 из них соответствующими опережающему стандарту. В числе лучших — «Слобода», «Олейна», «Злато».