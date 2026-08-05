По 1 слову на этикетке понимаю, что это — хорошее подсолнечное масло: не горчит и реально полезное

Стоишь перед полкой, глаза разбегаются: рафинированное, нерафинированное, холодный отжим, вымороженное... И все с кричащими надписями. Я тоже долго брала то, что дешевле или красивее, пока не поняла: масло — это не просто жир, это вкус и здоровье. И хорошо, что есть Роскачество — они за нас уже всё проверили. Рассказываю, как я научилась выбирать правильное и не переплачивать за пустые слова.

Надписи на этикетке: на что не стоит вестись

Производители умеют писать красиво, но не всегда честно. Специалисты Роскачества советуют не обращать внимания на три фразы.

«Без консервантов и красителей» . Это как надпись «без сахара» на соли. Масло и так не содержит консервантов — в нём нет воды, микробам негде жить. А красители просто не смешиваются с жиром. Это пустые слова, чтобы привлечь внимание.

«Первый отжим» . Для нерафинированного масла это норма, других вариантов практически нет. А рафинированное получают экстракцией — это не отжим, а химический процесс. Так что надпись не гарантирует качество.

«Содержит витамин Е». Все подсолнечные масла содержат этот витамин, а также А, D и F. Это как сказать «воду содержит вода». Не обращайте внимания.

Что действительно стоит искать на этикетке

Две формулировки, которые имеют смысл:

«Холодный отжим» . Масло выделили при низкой температуре, сохранив максимум полезных веществ. У него мягкий, слабовыраженный запах — это плюс для многих.

«Вымороженное». Это относится к нерафинированному маслу. Технология медленного охлаждения делает его прозрачнее и убирает излишнюю «жирность» во вкусе, при этом все витамины остаются. Срок годности увеличивается.

5 простых правил от Роскачества, которые я усвоила

Выбирая масло, я теперь смотрю на пять вещей.