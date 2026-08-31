Перестаньте быть добрым и правильным: мудрое правило Бехтеревой для долгой и безмятежной жизни

Есть люди, которым окружающие звонят первыми, когда что-то случилось.

Они всегда знают, что посоветовать, находят нужные слова, одалживают деньги, решают чужие проблемы и редко отказывают. Со стороны кажется, что быть таким человеком — исключительно хорошее качество.

Но у этой привычки есть обратная сторона. Однажды можно обнаружить, что на собственную жизнь сил почти не осталось.

В интернете академику Наталье Бехтеревой часто приписывают рассуждения о том, что не стоит пытаться контролировать всё вокруг, постоянно демонстрировать ум и быть для всех хорошим. Встречается даже резкая фраза: «Перестаньте быть добрым — будьте глупым».

Достоверных подтверждений, что именно в такой форме её произносила Бехтерева, нет. Поэтому воспринимать эти слова как точную цитату академика не стоит. А вот мысль, которая за ними скрывается, вполне жизненная.

Добрых быстро привыкают просить

Один раз вы согласились отвезти родственника по делам. Потом помогли знакомому разобраться с документами. Взяли на себя чужую работу, потому что человеку было трудно. Выслушали приятеля поздно вечером, хотя утром нужно было рано вставать.

Каждый отдельный случай выглядит пустяком. Тем более что помогать людям приятно.

Сложности начинаются позже, когда окружающие перестают воспринимать такую помощь как подарок. Она становится чем-то само собой разумеющимся.

Стоит однажды отказаться — и человек удивляется: «Но ты же всегда помогал».

Получается странная ситуация: то, что вчера было проявлением доброты, сегодня уже воспринимается как обязанность.

Умному достаётся больше чужих проблем

Не легче приходится тем, за кем закрепилась репутация человека, способного разобраться практически во всём.

«Ты же лучше понимаешь».

«Посмотри, пожалуйста».

«Мне проще спросить у тебя».

«Реши, как будет правильно».

Сначала подобные просьбы даже льстят. Приятно чувствовать себя компетентным и нужным. Но постепенно чужие задачи начинают занимать вечера, выходные и даже отпуск.

И здесь иногда полезно разрешить себе неожиданную роскошь — чего-то не знать.

Не искать немедленно ответ. Не придумывать решение за другого взрослого человека. Не спасать ситуацию только потому, что вы способны это сделать.

Фраза «Я не знаю, реши сам» порой экономит гораздо больше сил, чем несколько часов размышлений над чужой проблемой.

Почему так трудно сказать «нет»

Часто человек соглашается вовсе не из желания помочь. Он просто опасается последствий отказа.

А вдруг обидятся? Решат, что он изменился? Назовут эгоистом? Перестанут хорошо относиться?

И вместо короткого «сегодня не могу» приходится отменять собственные планы.

Так доброта постепенно превращается в привычку ставить себя последним в очереди.

Но отказ не делает человека плохим. Более того, именно реакция на слово «нет» иногда многое рассказывает об отношениях.

Близкий может расстроиться — это нормально. Однако если после каждого отказа следуют упрёки, давление или попытки вызвать чувство вины, речь уже идёт не просто о просьбе.

Нормальные отношения предполагают две возможности: попросить о помощи и услышать отказ.

Иногда полезно оказаться «глупым»

Конечно, речь не о том, чтобы намеренно принимать неразумные решения.

Под условной «глупостью» можно понимать отказ от необходимости постоянно всё предусматривать, анализировать и контролировать.

Необязательно знать, как родственнику лучше распорядиться деньгами. Не нужно решать, куда взрослому ребёнку устраиваться на работу. Не всегда требуется мирить поссорившихся друзей или исправлять последствия чужих решений.

Иногда можно просто сказать: «Не знаю».

И неожиданно выясняется, что катастрофы не произошло.

Люди самостоятельно звонят, договариваются, ищут информацию, ошибаются, исправляют ошибки и принимают решения. То, что раньше казалось невозможным без вашего участия, каким-то образом решается.

А что делать с освободившимся временем

Поначалу даже может возникнуть непривычное чувство: если никого не нужно спасать, чем тогда заниматься?

Ответ удивительно простой — собой.

Можно выйти на прогулку без цели, посмотреть фильм, спокойно приготовить ужин, почитать книгу или провести вечер так, чтобы он никому не приносил пользы.

Современному человеку бывает трудно разрешить себе несколько часов, результатом которых не станет выполненная задача.

Но отдых не обязан быть заслуженной наградой за изнеможение.

Доброту никто не отменяет

Из всего этого не следует, что нужно перестать поддерживать родителей, друзей, детей или коллег.

Помощь ценна именно тогда, когда она остаётся свободным выбором.

Сегодня у вас есть силы — помогли. Завтра нет — отказались. В действительно важной ситуации сделали больше обычного, потому что сами этого захотели.

Проблема начинается не с доброты, а в тот момент, когда человек больше не чувствует за собой права сказать «нет».

Возможно, поэтому совет иногда быть «глупее» звучит так привлекательно. Не нужно действительно становиться менее умным или отзывчивым. Достаточно перестать доказывать окружающим, что вы обязаны быть разумным, сильным и удобным круглые сутки.

Оказывается, мир вполне способен некоторое время справляться без нашего участия. А собственная жизнь — как раз то место, где оно действительно необходимо.