Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным

Чеснок давно известен не только как продукт, который добавляют в любимые блюда. В хозяйстве ему тоже нашли неожиданное применение. Один из таких способов особенно удивляет: очищенный зубчик чеснока предлагают на ночь опускать прямо в унитаз.

Звучит немного странно, согласна. Но у этого домашнего лайфхака есть свое объяснение.

Почему именно чеснок?

Главным действующим веществом здесь называют аллицин — соединение, которое образуется при повреждении чеснока. Ему приписывают противомикробные и противогрибковые свойства.

Именно поэтому, согласно этому способу, чеснок может помочь бороться с бактериями и грибком, которые появляются на поверхности сантехники.

Конечно, рассчитывать только на один зубчик чеснока и полностью отказаться от обычной уборки не стоит. Но как дополнительный домашний прием этот способ выглядит довольно любопытно.

Как использовать чеснок?

Никаких сложных приготовлений не потребуется. Нужно взять один очищенный зубчик чеснока и положить его в унитаз.

Лучше всего делать это вечером, непосредственно перед сном. За ночь чеснок должен провести в воде не менее восьми часов. Утром останется просто смыть воду.

То есть никаких дополнительных средств, щеток или сложных манипуляций не требуется.

Как часто повторять процедуру?

Эксперты советуют проводить такую процедуру не реже двух раз в неделю. Предполагается, что регулярное использование поможет поддерживать чистоту сантехники и препятствовать появлению неприятных микроорганизмов.

Мне нравятся такие хозяйственные хитрости именно за их простоту. Иногда привычный продукт неожиданно оказывается полезен совсем не там, где мы привыкли его использовать.

При этом важно помнить: чеснок не заменяет полноценную уборку и специальные средства для сантехники. А если в ванной уже появились налет, известковые отложения или выраженный запах, лучше использовать подходящее чистящее средство.