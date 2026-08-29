Пара капель на кубку — и на инструментах ни одного рыжего пятна: засекайте 1 минуту

Секатор и не только будут служить вам годами.

После работы на секаторе, садовых ножницах и лопатах часто остаются влага, земля и липкий растительный сок. Если просто убрать инструмент в сарай, на металле со временем могут появиться рыжие пятна. Есть простой прием — держать рядом отдельную губку, слегка пропитанную маслом.

Как сделать масляную губку

Подойдет небольшой кусок плотного поролона. Его нужно совсем немного смочить машинным или специальным маслом для ухода за инструментом — губка должна быть маслянистой, но с нее ничего не должно капать.

После работы сначала удаляют землю и крупную грязь, а затем проводят губкой по металлическим частям секатора, ножниц, ножей или лопаты.

Зачем протирать инструмент маслом

На поверхности остается очень тонкая масляная пленка. Она уменьшает контакт металла с влагой и тем самым помогает замедлить появление ржавчины.

Есть и второй плюс: засохший растительный сок после такой обработки обычно снимается легче, чем с совершенно сухого металла.

Главное — не переборщить

Толстый слой масла не нужен. После обработки инструмент лучше дополнительно протереть сухой тряпкой, чтобы поверхность не оставалась липкой и не собирала пыль.

Саму губку не стоит хранить в плотно закрытом ящике вместе с инструментами. Лучше держать ее отдельно в подходящей емкости, а секаторы и ножницы после обработки оставить ненадолго на воздухе.

Такой уход занимает буквально минуту, зато инструмент дольше остается чистым и меньше страдает от сырости.