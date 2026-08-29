Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Пара капель на кубку — и на инструментах ни одного рыжего пятна: засекайте 1 минуту

Пара капель на кубку — и на инструментах ни одного рыжего пятна: засекайте 1 минуту

Проверено редакцией
Пара капель на кубку — и на инструментах ни одного рыжего пятна: засекайте 1 минуту

Секатор и не только будут служить вам годами. 

После работы на секаторе, садовых ножницах и лопатах часто остаются влага, земля и липкий растительный сок. Если просто убрать инструмент в сарай, на металле со временем могут появиться рыжие пятна. Есть простой прием — держать рядом отдельную губку, слегка пропитанную маслом.

Как сделать масляную губку

Подойдет небольшой кусок плотного поролона. Его нужно совсем немного смочить машинным или специальным маслом для ухода за инструментом — губка должна быть маслянистой, но с нее ничего не должно капать.

После работы сначала удаляют землю и крупную грязь, а затем проводят губкой по металлическим частям секатора, ножниц, ножей или лопаты.

Зачем протирать инструмент маслом

На поверхности остается очень тонкая масляная пленка. Она уменьшает контакт металла с влагой и тем самым помогает замедлить появление ржавчины.

Есть и второй плюс: засохший растительный сок после такой обработки обычно снимается легче, чем с совершенно сухого металла.

Главное — не переборщить

Толстый слой масла не нужен. После обработки инструмент лучше дополнительно протереть сухой тряпкой, чтобы поверхность не оставалась липкой и не собирала пыль.

Саму губку не стоит хранить в плотно закрытом ящике вместе с инструментами. Лучше держать ее отдельно в подходящей емкости, а секаторы и ножницы после обработки оставить ненадолго на воздухе.

Такой уход занимает буквально минуту, зато инструмент дольше остается чистым и меньше страдает от сырости.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше