Опытные хозяйки хранят печенье в одном контейнере с хлебом: простой трюк, благодаря которому я реже выбрасываю продукты

Звучит необычно, но вы попробуйте.

Мягкое домашнее печенье часто вкуснее всего в первые сутки. Потом оно начинает подсыхать, теряет нежность и становится заметно тверже. Один из простых способов замедлить этот процесс — положить в контейнер небольшой кусочек обычного хлеба.

Как это работает

Хлеб содержит больше влаги, чем подсыхающее печенье, поэтому в закрытом контейнере часть этой влаги постепенно переходит в окружающий воздух.

Печенье впитывает ее и дольше остается мягким. Сам хлеб при этом, наоборот, довольно быстро подсыхает и становится жестким.

Как правильно положить хлеб

Лучше взять небольшой кусочек обычного белого хлеба без яркого запаха и добавок. Его кладут рядом с печеньем в герметичный контейнер.

Одного кусочка обычно достаточно. Если хлеб полностью высох, его можно заменить свежим.

Для какого печенья подходит

Такой трюк особенно хорошо работает с мягким печеньем — например, овсяным, шоколадным или песочным, которое хочется сохранить нежным внутри.

А вот для хрустящего печенья этот способ не подходит: лишняя влага сделает его мягким и лишит хруста.

Не храните слишком долго

Хлеб не продлевает срок годности бесконечно. Если в контейнере появилась влага, посторонний запах или тем более следы плесени, содержимое лучше выбросить.

Главное здесь — герметичная емкость и небольшой кусочек хлеба, который работает как своеобразный источник влаги и помогает печенью дольше не пересыхать.