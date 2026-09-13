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Киноафиша Про жизнь Обувные полки – пережиток прошлого: нашел простое решение для тесной прихожей – теперь пар влезает вдвое больше

Обувные полки – пережиток прошлого: нашел простое решение для тесной прихожей – теперь пар влезает вдвое больше

Проверено редакцией
Обувные полки – пережиток прошлого: нашел простое решение для тесной прихожей – теперь пар влезает вдвое больше

Подойдет и для просторных квартир, не переживайте.

В маленькой прихожей обычная обувница быстро превращается в мебель, вокруг которой приходится протискиваться. Поэтому я поменял сам принцип хранения: не расширяю полки, а использую свободное место вверх.

Самая простая вещь — пластиковые подставки, на которых одна туфля располагается над другой. Пара занимает почти вдвое меньше площади, а кроссовки не лежат кучей. Для тяжёлых ботинок лучше брать устойчивые модели с рифлёной поверхностью.

Второй вариант — подвесной органайзер на штангу шкафа. В ячейки убираю кеды, тапки, балетки и летнюю обувь. Так полки остаются для высоких ботинок и сапог.

Обувные полки – пережиток прошлого: нашел простое решение для тесной прихожей – теперь пар влезает вдвое больше

Есть и третий приём — узкий органайзер на внутренней стороне дверцы шкафа. Он почти не съедает полезного пространства, зато туда помещается вся мелочь: домашние тапки, средства для обуви, щётки и стельки.

Главное правило одно: мокрые ботинки сразу в закрытый органайзер не отправляю — сначала сушу. А сезонную обувь перед хранением мою и убираю в чехлы.

В итоге никакой магии: просто перестаём складировать пары вдоль пола и начинаем использовать те сантиметры, которые раньше пустовали.

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Фото: ChatGPT
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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