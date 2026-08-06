Не только яйца и мука: вот что я добавляю в кляр, чтобы кабачки получались хрустящими снаружи и нежными внутри

Каждый год одно и то же: муж привозит с дачи пакет кабачков, и я стою в растерянности. Ну сколько можно их тушить, жарить и превращать в оладьи? Вроде и вкусно, но уже до горла. А тут на глаза попался рецепт, который заставил меня посмотреть на этот овощ по-новому. И главное — он простой, а результат выглядит как ресторанная подача.

Секрет не в кабачках, а в кляре

Я перепробовала много вариантов: в муке, в яйце, в панировке. Но этот кляр оказался идеальным. Он не стекает, обволакивает кружочки равномерно и даёт ту самую хрустящую корочку, которая не размокает даже через час. Всё дело в сметане и разрыхлителе — они делают текстуру пористой и воздушной.

Соотношение простое: на два яйца — три столовых ложки сметаны, две ложки муки и половина чайной ложки разрыхлителя. Соль и перец по вкусу. По консистенции кляр должен быть как густая сметана. Если жидковат — добавьте чуть муки, если густой — капните воды.

Почему я теперь всегда добавляю муку для панировки

Обязательный шаг, который я раньше пропускала, — обвалять кабачок в муке перед тем, как окунуть в кляр. Без этого кляр просто сползает. Мука создаёт прослойку, которая держит оболочку на месте. И тогда при жарке корочка не отваливается, даже если кабачок дал сок.

Нарезаю кабачки кружками толщиной около сантиметра, солю, перчу, оставляю на 10 минут, чтобы ушла лишняя жидкость. Потом промокаю бумажным полотенцем — чтобы кляр не поплыл.

Соус, который превращает кабачки в шедевр

Без соуса это просто вкусные кабачки. С соусом — блюдо, которое просят повторить. Смешиваю две столовые ложки растительного масла, две ложки холодной воды, давленый чеснок, мелко рубленую зелень и щепотку соли. Вода помогает маслу распределиться ровно, и соус не получается тяжёлым.

Есть два варианта подачи. Если хочется, чтобы кабачки пропитались и стали сочными, я обмакиваю каждый кружок в соус сразу после жарки и даю постоять. Если хочется сохранить хруст — подаю соус отдельно.