Не только пельмени: 3 самых вкусных продукта из «Ермолино», которые хочется есть снова и снова

Мы изучили отзывы покупателей в интернете и собрали топ продуктов, которые чаще всего хвалят в сели «Ермолино». Оказывается, здесь отличные не только пельмени и хинали, но и другая продукция.

Блинчики — хит продаж и любимая начинка

Покупатели в один голос называют блинчики главным поводом зайти в магазин. Особенно хвалят варианты с мясом и творогом — их берут на завтрак, в дорогу и просто перекусить. Отмечают, что даже недорогие позиции имеют натуральный вкус, а не соевый привкус. Любители сладкого советуют пробовать блинчики с яблоками и вишней. Главный совет — выбирайте те, что подороже: «Домашние» с мясом считаются самыми сочными.

Варёная колбаса «Русская» — вкус из детства

В отзывах эту колбасу называют «той самой», из советских времён. Покупатели отмечают, что она нежная, с приятным жирком и большим батоном. Многие берут её на вес и отмечают, что она отлично подходит и для бутербродов, и для нарезки. Некоторые даже покупают целую палку, несмотря на цену около 650 рублей, — уверяют, что оно того стоит.

Наггетсы — сочные и толстенькие

Многие перепробовали всё ассортиментное разнообразие, но наггетсы остаются единственным продуктом, который покупают постоянно. В сравнении с другими брендами, которые, по мнению покупателей, стали хуже, ермолинские наггетсы выигрывают толщиной и сочностью. Их предпочитают и детям, и взрослым.