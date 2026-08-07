Натирала щеки розой и закручивала ресницы палочкой: как делала макияж сама Хюррем, чтобы завоевать Сулеймана

Когда я смотрела «Великолепный век», всегда думала: ну как они там красились в 16 веке? Помад, теней, туши — ничего этого не было. А выглядят — как с обложки. Оказалось, у османских красавиц был свой бьюти-арсенал. И он был полностью натуральным, без всякой химии.

Начнём с главного — румяна и помада. Никаких вам тюбиков с кремовой текстурой. Всё делали из красной охры, смешанной с маслами. Эту смесь наносили на мягкую ткань и просто прикладывали к щекам и губам, будто ставили штамп. Кстати, в сериале это показывали — в первой серии, когда Хюррем собиралась к султану. А ещё в ход шла вытяжка из роз, которую использовали и для спа-процедур, и как природный краситель.

А чтобы губы выглядели сочными и притягательными, поверх красителя наносили бальзам на основе пчелиного воска. Небогато, но эффективно. По некоторым данным, в ход шла даже смесь на основе жгучего красного перца — для чувственности, так сказать.

Теперь самое интересное — глаза. Туши тогда не существовало, и наложницы выкручивались с помощью сурьмы. Это натуральная краска из толченых минералов тёмных оттенков. Сурьму наносили тонкой заострённой палочкой, часто смешивая с маслами — оливковым, миндальным или даже с бараньим жиром. Получались своеобразные тени и подводка в одном флаконе. Название происходит от турецкого «surme» — «чернение бровей».

И это была не просто косметика, а ещё и уход. Считалось, что сурьма ускоряет рост ресниц, укрепляет их и даже улучшает зрение. Ею можно было подводить и веки, и слизистую — как современным кайалом. Кстати, знаменитые «кайал» и «коль» — это и есть та самая сурьма. Так что восточная косметика, которую мы покупаем сейчас, уходит корнями в гаремы 16 века.

А для завивки ресниц использовали тот же метод, что и современные кореянки: нагретую палочку подносили к ресницам на несколько секунд. Вот так, без дорогих салонов и брендовых средств, они выглядели сногсшибательно. Натуральные ингредиенты, умелые руки и никакой химии. Вот где настоящий бьюти-лайфхак.