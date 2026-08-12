Наши люди в булочную на такси не ездят! Но помнят ли они, сколько в СССР стоили продукты? Тест из 7 вопросов пройдут единицы 

Если вы застали советские прилавки, то, скорее всего, помните, сколько стоил батон, молоко, колбаса и другие продукты, без которых не обходился ни один холодильник.

Цены тогда были странными, но стабильными — 22 копейки за буханку, 3-50 за килограмм сосисок... или нет? Проверьте свою память.

Этот тест покажет, насколько хорошо вы ориентируетесь в той системе, где всё измерялось копейками. И даже если вы родились позже — попробуйте угадать. Кто знает, может быть, вы помните больше, чем думаете.

Всего 7 вопросов, поехали!