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Киноафиша Про жизнь Мыши как огня боятся чайных пакетиков: не забудьте про эту добавку — грызуны разбегутся кто куда

Мыши как огня боятся чайных пакетиков: не забудьте про эту добавку — грызуны разбегутся кто куда

Проверено редакцией
Мыши как огня боятся чайных пакетиков: не забудьте про эту добавку — грызуны разбегутся кто куда

Проверяла — работает!

С наступлением холодов мыши начинают искать более теплые места с доступной едой — и погреб, сарай или дачная кладовая подходят для этого идеально. Поэтому именно в конце лета и начале осени хозяева нередко замечают первые следы незваных гостей.

Существуют народные способы отпугивания грызунов резкими запахами — например, мятой, березовым дегтем или нашатырным спиртом. Однако рассчитывать только на них не стоит. Даже самый неприятный аромат не остановит голодную мышь, если рядом лежит мешок зерна и есть удобная щель для входа.

Почему используют резкие запахи

У мышей хорошо развито обоняние, поэтому сильные непривычные ароматы действительно могут заставить животных избегать определенного участка. В качестве временных отпугивателей используют сушеную мяту, мятное масло или березовый деготь.

Иногда встречается и способ с чайными пакетиками, пропитанными небольшим количеством нашатырного спирта. Их располагают не возле продуктов, а около возможных мест проникновения грызунов.

Но научных оснований считать такие домашние ароматические средства надежной защитой от мышей недостаточно. Даже эффективность средств на основе мяты нельзя принимать как гарантированную.

Первое обязательное условие — перекрыть вход

Самая важная защита от мышей гораздо прозаичнее — не позволить им попасть внутрь.

Грызуны способны пролезать через отверстия диаметром примерно 6 мм, поэтому стоит проверить участки вокруг труб, вентиляции, дверей, пола и фундамента. Щели необходимо закрыть подходящими прочными материалами. Именно герметизацию отверстий специалисты называют одним из основных способов профилактики появления грызунов.

Второе условие — убрать доступную еду

Картофель, крупы, зерно и корм для животных не должны находиться в открытых мешках и коробках. Лучше использовать емкости из толстого пластика, стекла или металла с плотно закрывающимися крышками.

Просыпавшееся зерно и остатки продуктов нужно сразу убирать: доступная пища делает погреб привлекательным для мышей независимо от того, пахнет там мятой или дегтем.

А запахи оставить как дополнительную защиту

Мяту и другие резкие ароматы разумнее воспринимать именно как дополнение к основным мерам, а не как самостоятельное средство.

Если используется нашатырный спирт, обращаться с ним нужно осторожно: не оставлять рядом с открытыми продуктами, хорошо проветривать помещение и никогда не смешивать с хлорсодержащими средствами.

Получается простая схема: сначала закрыть все возможные «двери» для мышей, затем убрать доступ к запасам — и только после этого использовать запахи как дополнительный отпугивающий барьер. Именно первые два шага решают основную часть проблемы.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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