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Киноафиша Про жизнь Может, в душе вам «шишнадцать»? Тест за 1 минуту определит психологический возраст 

Может, в душе вам «шишнадцать»? Тест за 1 минуту определит психологический возраст 

Проверено редакцией
Может, в душе вам «шишнадцать»? Тест за 1 минуту определит психологический возраст

Неважно, что написано в паспорте. 

Я всегда замечала странную вещь: человеку может быть за сорок, а внутри он чувствует себя на двадцать пять — легко, беспечно, готов к авантюрам. Или наоборот: тебе всего тридцать, а в душе — умудрённая опытом старушка, которая уже всё видела и ничему не удивляется.

Календарный возраст — это просто цифры в паспорте. А истинный возраст живёт где-то глубже. Он определяется не морщинами и не годами, а тем, как вы реагируете на мир, что вас радует, а что выводит из себя.

В этом тесте я собрала 8 вопросов, которые помогут вам понять, сколько лет вашей душе. Это не про багаж знаний или жизненный опыт. Это про ваше внутреннее состояние, про то, что вы чувствуете, когда остаётесь наедине с собой.

Будьте честны, не старайтесь казаться старше или моложе, чем вы есть. Душа не врёт. Готовы узнать свой настоящий возраст? Тогда вперёд — отвечайте и удивляйтесь.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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