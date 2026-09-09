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Киноафиша Про жизнь Маленький коврик у двери — прошлый век: хозяйки скупают на Ozon длинные дорожки — намного удобнее

Маленький коврик у двери — прошлый век: хозяйки скупают на Ozon длинные дорожки — намного удобнее

Проверено редакцией
Киноафиша

Такой вариант и смотрится лучше.

Коврик у входной двери вроде бы мелочь, но именно он чаще всего первым сдается перед грязью, влагой и постоянными проходами. Есть более практичный вариант — длинная дорожка, которая закрывает сразу весь проход.

Почему дорожка удобнее коврика

Главная проблема маленьких ковриков — их размер. Они быстро сбиваются, загибаются по углам и оставляют грязь вокруг. Дорожка закрывает значительно большую площадь и помогает сохранить пол чистым на всем пути от двери до шкафа.

Особенно удобно это в доме, где есть дети или животные. Меньше грязных следов — меньше поводов снова браться за уборку.

Главное — правильно подобрать размер

Перед покупкой лучше измерить не только длину прихожей. Нужно учитывать ширину прохода, расстояние до мебели, расположение обувницы и то, куда открывается дверь.

Для узких коридоров подойдут модели шириной около 60–80 см. В просторной прихожей можно использовать даже две дорожки, разделив зоны.

На что смотреть при выборе

Материал имеет большое значение. Резиновые покрытия проще очищать от влаги и грязи, а текстильные выглядят уютнее, но требуют более тщательного ухода.

Еще один важный момент — основа. Она должна быть нескользящей, а сама дорожка достаточно плотной, чтобы не собираться складками. Если покрытие все-таки двигается, помогут специальная подложка или силиконовые уголки.

По цвету практичнее смотрятся серые, бежевые и древесные оттенки, а мелкий рисунок лучше скрывает следы ежедневного использования.

В итоге длинная дорожка — не столько модная замена коврику, сколько довольно простой способ сделать прихожую аккуратнее. Один раз правильно подобрать размер и материал — и с постоянно съезжающим ковриком можно наконец попрощаться.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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