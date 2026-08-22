«London is the capital of Great Britain, а столицы других стран знаете? На 8 вопросов из 8 ответят единицы (тест)

Даже если хорошо учились в школе, не факт, что осилите.

Столицы мира — тема коварная. Париж, Рим и Токио мы назовем даже спросонья, но стоит географии сделать шаг в сторону от туристических открыток — и уверенность куда-то исчезает. Особенно когда перед глазами четыре варианта ответа и каждый кажется подозрительно знакомым.

Предлагаем проверить, насколько хорошо школьные знания пережили годы после последнего урока географии. Внутри всего 8 вопросов — где-то ответ найдется мгновенно, а где-то придется хорошенько покопаться в памяти. Сможете пройти тест без единой ошибки и доказать, что пятерка по географии когда-то стояла не зря?