Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Ленивые фаршированные перцы даже вкуснее обычных, а готовятся намного быстрее: нарезаешь, обжариваешь — и готово

Ленивые фаршированные перцы даже вкуснее обычных, а готовятся намного быстрее: нарезаешь, обжариваешь — и готово

Проверено редакцией
Ленивые фаршированные перцы даже вкуснее обычных, а готовятся намного быстрее: нарезаешь, обжариваешь — и готово

Одно из моих любимых экспресс-блюд.

Честно, я даже не думала, что болгарский перец и обычные котлеты могут так подружиться. Пока не попробовала этот рецепт — и теперь он у меня в фаворитах. Никакой начинки, никаких фаршированных перцев, которые возиться полдня. Всё просто: порезал, обжарил, залил соусом — и готово.

Как я готовлю

Перец чищу и режу крупными кусками, как для лечо. Лук — четверть кольцами, чеснок рублю ножом, не через пресс. Котлеты беру свои, домашние, но если их нет — магазинные тоже отлично подойдут. Я всегда держу пару штук в морозилке, чтобы в любой момент достать.

Сначала обжариваю котлеты на растительном масле по паре минут с каждой стороны до лёгкой корочки. Убираю их на тарелку. На эту же сковороду отправляю перец, лук и чеснок — всё вместе. На сильном огне обжариваю пару минут, потом накрываю крышкой, убавляю огонь и тушу 10 минут.

Пока овощи тушатся, делаю томатную заливку: томатная паста, мука, паприка, соль, перец и вода. Муки кладу неполную ложку, чтобы соус получился чуть густым, но не как клейстер. Если не любите густые соусы — можно без муки вообще.

Через 10 минут выкладываю котлеты к перцам, заливаю соусом, даю закипеть и тушу ещё 15 минут на слабом огне.

Что получается в итоге

Котлеты пропитываются томатным соусом, становятся мягкими и сочными. Перец остаётся чуть хрустящим, с чесночной ноткой. Всё вместе — и сытно, и легко одновременно. Гарнир не обязателен, но если хочется — рис, гречка или картошка подойдут идеально.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше