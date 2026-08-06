Ленивые фаршированные перцы даже вкуснее обычных, а готовятся намного быстрее: нарезаешь, обжариваешь — и готово

Честно, я даже не думала, что болгарский перец и обычные котлеты могут так подружиться. Пока не попробовала этот рецепт — и теперь он у меня в фаворитах. Никакой начинки, никаких фаршированных перцев, которые возиться полдня. Всё просто: порезал, обжарил, залил соусом — и готово.

Как я готовлю

Перец чищу и режу крупными кусками, как для лечо. Лук — четверть кольцами, чеснок рублю ножом, не через пресс. Котлеты беру свои, домашние, но если их нет — магазинные тоже отлично подойдут. Я всегда держу пару штук в морозилке, чтобы в любой момент достать.

Сначала обжариваю котлеты на растительном масле по паре минут с каждой стороны до лёгкой корочки. Убираю их на тарелку. На эту же сковороду отправляю перец, лук и чеснок — всё вместе. На сильном огне обжариваю пару минут, потом накрываю крышкой, убавляю огонь и тушу 10 минут.

Пока овощи тушатся, делаю томатную заливку: томатная паста, мука, паприка, соль, перец и вода. Муки кладу неполную ложку, чтобы соус получился чуть густым, но не как клейстер. Если не любите густые соусы — можно без муки вообще.

Через 10 минут выкладываю котлеты к перцам, заливаю соусом, даю закипеть и тушу ещё 15 минут на слабом огне.

Что получается в итоге

Котлеты пропитываются томатным соусом, становятся мягкими и сочными. Перец остаётся чуть хрустящим, с чесночной ноткой. Всё вместе — и сытно, и легко одновременно. Гарнир не обязателен, но если хочется — рис, гречка или картошка подойдут идеально.