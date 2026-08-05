Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Лак для волос работает лучше стирки! Не верите? Пара пшиков — и даже на кожаной сумке ни пятнышка 

Лак для волос работает лучше стирки! Не верите? Пара пшиков — и даже на кожаной сумке ни пятнышка 

Проверено редакцией
Лак для волос работает лучше стирки! Не верите? Пара пшиков — и даже на кожаной сумке ни пятнышка

Сразу 3 незаменимых лайфхака. 

Когда я впервые услышала, что лаком для волос можно выводить пятна, я подумала: "Ну вот, опять интернет-советы, которые работают только на видео". Но однажды, когда я случайно капнула тональным кремом на светлую блузку, а под рукой не оказалось пятновыводителя, я решила рискнуть. И знаете — это сработало. Теперь у меня всегда есть запасной флакон не только для причёски.

Как я удаляю косметику с одежды

Следы от тонального крема, помады или теней — это та ещё проблема. Особенно если заметил их уже на выходе из дома. Я просто распыляю лак на пятно, жду пару секунд и аккуратно промокаю чистой салфеткой. Грязь переходит на салфетку, а ткань остаётся чистой. Метод работает и со свежими следами краски для волос — если капнула на воротник или плечо во время окрашивания.

Как я чищу одежду от шерсти

Если у вас есть кот или собака, вы знаете, как шерсть въедается в ткань. Липкий ролик есть не всегда, а я так устала бороться с шерстью на чёрных брюках. Оказывается, лак для волос тоже работает. Я смачиваю им чистую тканевую салфетку и провожу по одежде — шерсть собирается и остаётся на салфетке. Особенно хорошо этот трюк работает на трикотаже и синтетике.

Как я оттираю чернила и маркеры с кожи

У меня есть любимая кожаная сумка, и однажды на ней остался след от ручки. Я уже думала, что придётся нести её в химчистку. Побрызгала на пятно лаком, подождала пару минут и стёрла сухой тряпкой. Чернила перешли на салфетку, а кожа осталась невредимой. После этого я протёрла сумку влажной тряпкой и нанесла крем для кожи — она снова заблестела.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше