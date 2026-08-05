Лак для волос работает лучше стирки! Не верите? Пара пшиков — и даже на кожаной сумке ни пятнышка

Когда я впервые услышала, что лаком для волос можно выводить пятна, я подумала: "Ну вот, опять интернет-советы, которые работают только на видео". Но однажды, когда я случайно капнула тональным кремом на светлую блузку, а под рукой не оказалось пятновыводителя, я решила рискнуть. И знаете — это сработало. Теперь у меня всегда есть запасной флакон не только для причёски.

Как я удаляю косметику с одежды

Следы от тонального крема, помады или теней — это та ещё проблема. Особенно если заметил их уже на выходе из дома. Я просто распыляю лак на пятно, жду пару секунд и аккуратно промокаю чистой салфеткой. Грязь переходит на салфетку, а ткань остаётся чистой. Метод работает и со свежими следами краски для волос — если капнула на воротник или плечо во время окрашивания.

Как я чищу одежду от шерсти

Если у вас есть кот или собака, вы знаете, как шерсть въедается в ткань. Липкий ролик есть не всегда, а я так устала бороться с шерстью на чёрных брюках. Оказывается, лак для волос тоже работает. Я смачиваю им чистую тканевую салфетку и провожу по одежде — шерсть собирается и остаётся на салфетке. Особенно хорошо этот трюк работает на трикотаже и синтетике.

Как я оттираю чернила и маркеры с кожи

У меня есть любимая кожаная сумка, и однажды на ней остался след от ручки. Я уже думала, что придётся нести её в химчистку. Побрызгала на пятно лаком, подождала пару минут и стёрла сухой тряпкой. Чернила перешли на салфетку, а кожа осталась невредимой. После этого я протёрла сумку влажной тряпкой и нанесла крем для кожи — она снова заблестела.