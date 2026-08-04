Курица не будет сухой, если мариновать ее в квасе: корочка получается румяной и хрустящей, а мясо сочным 

Я перепробовала десятки маринадов для курицы: кефир, майонез, лимонный сок, горчицу. Но однажды в гостях попробовала куриные голени, которые были настолько сочными, что я не удержалась и спросила секрет. Хозяйка улыбнулась: «Квас». Я сначала подумала, что это шутка. Но когда попробовала повторить дома, поняла: квас — это гениально.

В чём магия кваса

Обычно мы маринуем курицу в кисломолочке или с кислым соком, чтобы размягчить волокна. А квас справляется с этим ничуть не хуже. В нём есть и лёгкая кислинка, и пузырьки углекислоты, которые помогают маринаду проникать глубже в мясо. В результате курица получается невероятно сочной, с едва уловимой хлебной ноткой. И при этом совершенно не квасной на вкус — маринад не перебивает мясо, а дополняет его.

Как я мариную курицу на квасе

На 1 кг курицы (беру любые части: филе, голени, крылышки) мне нужно: 200 мл кваса (обычного, хлебного, не сладкого), 2 столовые ложки растительного масла, 3–4 зубчика чеснока, чайная ложка соли, столько же сахара, чёрный перец и по желанию паприка для цвета.

Всё смешиваю в глубокой миске, выдавливаю чеснок. Заливаю курицу, тщательно перемешиваю руками. Оставляю минимум на 2–3 часа, но лучше на ночь в холодильнике. К утру мясо становится плотным, упругим и впитавшим аромат.

Что получается в итоге

Курицу после такого маринада можно жарить, запекать или готовить на гриле. Корочка получается румяной и хрустящей, а внутри мясо сочится соком. При этом нет никакого привкуса кваса — только лёгкая карамельная нота и аромат чеснока.

Мой личный опыт

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, сначала боялась, что курица будет сладкой или с хлебным привкусом. Но решила рискнуть. Замариновала голени на ночь, утром запекала в духовке. Результат превзошёл ожидания: мясо было таким сочным, что муж съел две порции и спросил: «Это ты сама придумала?» Теперь квас всегда есть у меня в холодильнике — не только для окрошки. Попробуйте и вы — удивитесь, как простой народный напиток может изменить вкус привычной курицы.