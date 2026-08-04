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Киноафиша Про жизнь Краска дорогая, а вот кофе всегда есть дома: 2 столовых ложки — и шевелюра как после салона 

Краска дорогая, а вот кофе всегда есть дома: 2 столовых ложки — и шевелюра как после салона 

Проверено редакцией
Краска дорогая, а вот кофе всегда есть дома: 2 столовых ложки — и шевелюра как после салона

Никакого вреда для волос, одна польза. 

Когда седина появляется контрастными серебряными прядями, а красить корни каждые две недели нет сил, на помощь приходит кухонный лайфхак. Это способ смягчить переход, не используя стойкую химию. Не окрашивание, а тонирование — простое, ароматное и без обязательств.

Почему стоит отказаться от стойкой краски для седины

Аммиак, резкий запах, испорченные полотенца и вечное чувство, что корни уже отросли — знакомый круг. Вместо этого можно попробовать более щадящий вариант: кофейный настой. Он не закрашивает седину наглухо, но делает её теплее, глубже, почти как мелирование. Волосы не страдают, а седина перестаёт бросаться в глаза.

Как приготовить кофейный настой для тонирования

Рецепт прост: в небольшую кастрюлю наливают воду, добавляют несколько бутонов гвоздики и пару лавровых листьев. Проваривают пару минут, чтобы пряности отдали аромат. Затем снимают с огня, дают чуть остыть. Добавляют пару столовых ложек натурального молотого кофе, перемешивают и оставляют настояться на полчаса. После этого процеживают через сито или марлю, чтобы крупинки не запутались в волосах — это важно, иначе потом их трудно вычесать.

Как правильно наносить настой

Волосы моют, слегка промокают полотенцем, чтобы они были влажными. Затем распределяют настой по всей длине, но особенно тщательно — на висках, проборе и других участках, где седина заметнее всего. Оставляют на 30–40 минут, иногда накрывают шапочкой или полотенцем. Затем ополаскивают прохладной водой без шампуня. Результат виден сразу: седые пряди становятся теплее, будто подсвеченные карамелью.

Что стоит знать о методе

Это не окрашивание. Седина не исчезает полностью. Но контраст между светлыми и пигментированными волосами становится мягче, переход более естественным. На русых и тёмных волосах эффект заметнее, чем на полностью белых. Оттенок постепенно смывается — обычно через 3–4 мытья, поэтому процедуру можно повторять регулярно.

Важные нюансы

После процедуры стоит использовать тёмное полотенце и старую наволочку — кофе может оставить следы на светлой ткани. Всегда сначала пробуют на незаметной пряди, чтобы понять, какой оттенок получается именно на конкретных волосах. При чувствительности кожи или аллергии на кофе или специи лучше не рисковать.

Кому подходит этот метод

Этот способ подходит тем, кто не готов краситься каждые две недели, но хочет смягчить переход между сединой и основным цветом волос. Кофейный настой помогает визуально приглушить блеск серебристых прядей, добавить волосам тёплые коричневатые нюансы. Результат — более мягкий и естественный образ без лишней химии.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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