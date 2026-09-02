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Киноафиша Про жизнь Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера

Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера

Проверено редакцией
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера

С этим справится любой.

Помните небольшие коврики с ворсом под шиншиллу из Kari? Их вполне можно использовать не по прямому назначению. Например, сделать мягкое изголовье для кровати или декоративную вставку за диваном.

Благодаря фактуре ворса материал напоминает дорогую меховую обивку, поэтому даже простая переделка может выглядеть гораздо эффектнее и дороже самого копеечного коврика.

Собираем коврики на общей основе

Сначала нужно определиться с габаритами будущей панели. Для основы подойдёт тонкая фанера или мебельный щит — материал должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать вес покрытия и крепления.

Коврики укладывают на основание без заметных зазоров. Разные оттенки можно расположить по порядку, от светлых к более насыщенным, чтобы получить плавный переход цвета.

После этого ворс слегка натягивают и закрепляют сзади мебельным степлером. Излишки материала подрезают только с обратной стороны, чтобы случайно не повредить длинный ворс.

Применение

Готовую конструкцию размещают на стене за кроватью. Она закрывает пустое пространство, добавляет интерьеру объём и создаёт эффект мягкого текстильного изголовья.

Такую же панель можно сделать за диваном. При этом лучше использовать пушистый материал только на одной стене или небольшом участке: один акцент смотрится аккуратнее, чем большое количество фактуры.

Переделка мебели

Один коврик можно также пустить на обивку старого табурета или небольшого пуфа. При необходимости сверху добавляют тонкий слой поролона, затем укладывают ворсистый материал, натягивают его и фиксируют снизу.

Для съёмного покрытия подойдут резинка или липучка — такой чехол будет удобнее снимать и чистить.

Получается, обычный коврик можно использовать сразу для двух интерьерных решений — сделать мягкую панель на стену и обновить небольшую мебель.

Фото: ChatGPT
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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