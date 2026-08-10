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Киноафиша Про жизнь Клею лист бумаги к плите и через 20 минут радуюсь чистоте: гениальный лайфхак ускоряет уборку на кухне без химии

Клею лист бумаги к плите и через 20 минут радуюсь чистоте: гениальный лайфхак ускоряет уборку на кухне без химии

Проверено редакцией
Клею лист бумаги к плите и через 20 минут радуюсь чистоте: гениальный лайфхак ускоряет уборку на кухне без химии

Даже усилий прикладывать не надо.

Грязная плита с засохшим жиром — знакомая картина? Раньше я тратила часы на оттирание пятен, а результат держался недолго. Но нашёлся способ, который превратил уборку в пятиминутное дело.

Секрет — в обычной пищевой соде и бумажном полотенце. Никакой дорогой химии, никаких царапающих губок.

На холодную плиту я насыпаю соду толстым слоем, особенно на застарелые пятна. Сверху укладываю бумажное полотенце и обильно смачиваю его водой — так, чтобы оно плотно прилегало к соде. Оставляю на 20–30 минут. За это время сода размягчает жир и пригоревшие частицы. Остаётся только снять полотенце и протереть поверхность влажной тряпкой — грязь уходит без усилий.

Почему это работает? Сода — это природный щелочной порошок, который расщепляет органические загрязнения. Влага помогает ей глубже проникнуть в слой жира и разрыхлить его. В отличие от агрессивных гелей, сода не царапает эмаль и не оставляет едкого запаха.

Я перестала покупать дорогие средства для плиты. Одна пачка соды стоит копейки, а хватает её надолго. И главное — на кухне не приходится дышать химией, что особенно важно, если рядом дети или домашние животные. Попробуйте — и вы удивитесь, как легко возвращать плите чистоту без лишних хлопот.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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