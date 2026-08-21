Кладут хвосты да корни: рецепт таганрогского борща без говядины и даже свинын — получается не красным, а рыжим, и очень вкусным

У борща десятки региональных вариантов, но таганрогский легко узнать уже по цвету. Он не свекольно-красный, а яркий рыжий — главный оттенок ему дают помидоры. Свеклу в местный вариант традиционно не кладут, а летом используют спелые мясистые томаты, зимой — заранее заготовленный домашний «томат».

Не менее важен бульон. Классической основой считается бычий хвост, который долго варят на слабом огне — около трех часов. Встречаются варианты на утке, гусе или курице, а вот свинина для таганрогского борща менее характерна, пишет АиФ.

Отдельно готовят зажарку из лука, моркови, сладкого перца и, по желанию, белого корня. Овощи обжаривают исключительно на растительном масле, затем добавляют протертые помидоры или томат и тушат на небольшом огне. В сезон туда может отправиться и немного острого перца.

Но главная особенность таганрогского борща — капуста. Ее шинкуют очень тонко и стараются сохранить хрустящей. Переваренная, мягкая капуста здесь считается серьезным промахом. Поэтому ее кладут практически в самом конце и после закипания готовят всего пару минут. Вместе с ней добавляют зелень и чеснок, после чего огонь выключают и дают борщу дойти под крышкой.

Есть и более насыщенный казачий вариант — с растертым старым салом и чесноком, которые добавляют уже в готовое блюдо.

В итоге таганрогский борщ получается совсем не таким, каким его многие привыкли представлять: без свеклы, с выраженной томатной кислинкой, крепким мясным бульоном, ароматом перца и чеснока и обязательно слегка хрустящей капустой.