Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру

Когда мне рассказали про этот трюк, я покрутила пальцем у виска. И зачем класть губку в холодильник? Но любопытство взяло верх, и теперь я знаю: этот дешевый фокус работает не хуже дорогих поглотителей влаги.

Невидимая влага

В холодильнике постоянно скапливается конденсат. Теплый воздух попадает внутрь, остывает, и на стенках появляются капли. Они стекают вниз, собираются в ящиках для овощей, и под пакетами образуется мокрая каша. А там, где влажно, быстро заводится плесень и неприятный запах.

Обычная сухая губка как раз и берет на себя эту влагу. Кладешь ее чистую на дно овощного ящика или ставишь у задней стенки — и полки остаются сухими дольше. Я меняю ее раз в 5-7 дней, и этого хватает, чтобы зелень не превращалась в слизь за пару дней.

Губка борется с запахом

Поролон сам по себе не дезодорант, но сухость мешает бактериям размножаться. А меньше бактерий — меньше вони. Заодно губка впитывает и сами летучие вещества, которые дают запах: рыба, лук, забытый в глубине контейнер — все это перестает так явно чувствоваться, стоит положить рядом свежий кусочек поролона.

Главное — не класть туда старую губку, которой мыли посуду. Только новую, из упаковки, и каждый раз свежую — использованная годится разве что для посуды, а не для борьбы с влагой и запахом. Иначе вместе с влагой она принесет в холодильник всю грязь с кухни.

Эффект я заметила уже на следующее утро: воздух в холодильнике стал будто чище, а конденсата на полках заметно поубавилось. Итог простой: копеечная губка экономит мне деньги на спецсредствах, а продукты больше не гниют так быстро из-за бактерий.

Ранее мы также писали: Возиться с чебуреками уже не модно: кладу фарш на лаваш — 20 минут, и гора вкусностей готова