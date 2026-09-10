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Киноафиша Про жизнь Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру

Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру

Проверено редакцией
Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру

Двойная польза: чистота и свежесть продуктов.

Когда мне рассказали про этот трюк, я покрутила пальцем у виска. И зачем класть губку в холодильник? Но любопытство взяло верх, и теперь я знаю: этот дешевый фокус работает не хуже дорогих поглотителей влаги.

Невидимая влага

В холодильнике постоянно скапливается конденсат. Теплый воздух попадает внутрь, остывает, и на стенках появляются капли. Они стекают вниз, собираются в ящиках для овощей, и под пакетами образуется мокрая каша. А там, где влажно, быстро заводится плесень и неприятный запах.

Обычная сухая губка как раз и берет на себя эту влагу. Кладешь ее чистую на дно овощного ящика или ставишь у задней стенки — и полки остаются сухими дольше. Я меняю ее раз в 5-7 дней, и этого хватает, чтобы зелень не превращалась в слизь за пару дней.

Губка борется с запахом

Поролон сам по себе не дезодорант, но сухость мешает бактериям размножаться. А меньше бактерий — меньше вони. Заодно губка впитывает и сами летучие вещества, которые дают запах: рыба, лук, забытый в глубине контейнер — все это перестает так явно чувствоваться, стоит положить рядом свежий кусочек поролона.

Главное — не класть туда старую губку, которой мыли посуду. Только новую, из упаковки, и каждый раз свежую — использованная годится разве что для посуды, а не для борьбы с влагой и запахом. Иначе вместе с влагой она принесет в холодильник всю грязь с кухни.

Эффект я заметила уже на следующее утро: воздух в холодильнике стал будто чище, а конденсата на полках заметно поубавилось. Итог простой: копеечная губка экономит мне деньги на спецсредствах, а продукты больше не гниют так быстро из-за бактерий.

Ранее мы также писали: Возиться с чебуреками уже не модно: кладу фарш на лаваш — 20 минут, и гора вкусностей готова

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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