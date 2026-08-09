Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Каждый раз беру пакет, чтобы натереть свеклу: так и на кухне чище, и руки в безопасности 

Каждый раз беру пакет, чтобы натереть свеклу: так и на кухне чище, и руки в безопасности 

Проверено редакцией
Каждый раз беру пакет, чтобы натереть свеклу: так и на кухне чище, и руки в безопасности

Потом не надо долго убираться. 

Каждый раз, когда в рецепте появляется свёкла, я внутренне вздрагиваю. Ну как её натереть и не выглядеть после этого так, будто я только что участвовала в кулинарном бою? Красные руки, пятна под ногтями, маникюр безнадёжно испорчен. Я перепробовала всё: перчатки, полиэтиленовые пакеты, даже мыло с содой, чтобы отмыться. Помогало, но не всегда. А потом я наткнулась на лайфхак, который изменил всё.

Способ, о котором жалею, что не знала раньше

Всё гениальное просто. Надеваю обычный целлофановый пакет на руку, которой буду держать свёклу. Второй рукой орудую тёркой. Но тут есть нюанс: я кладу и свёклу, и тёрку прямо в пакет и тру внутри него. Получается замкнутая система: сок остаётся внутри пакета, руки чистые, а натёртая масса сразу готова к использованию.

Как я применяю этот трюк на практике

Беру пакет (лучше прочный, чтобы не порвался), кладу туда тёрку, а сверху — кусок очищенной свёклы. Завязываю пакет сверху, оставляя небольшое отверстие для руки, и начинаю тереть. Вся процедура занимает пару минут. Никаких пятен на руках, никакого раздражения на коже. А если свёкла мне нужна не сразу, я просто закрываю пакет и убираю в холодильник — она не заветрится и не потемнеет.

Почему этот способ лучше перчаток

Перчатки часто рвутся, и сок всё равно просачивается. А в этом случае у меня руки полностью изолированы. Плюс не нужно мыть тёрку от красного сока — она остаётся в пакете, и я просто выбрасываю его. Экономия времени и нервов.

Мой личный опыт

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, сначала отнеслась к этому скептически. Ну как можно тереть через пакет? Удобно ли? Но когда я попробовала, я не поверила своим глазам: руки остались чистыми, а свёкла натёрлась идеально. Теперь я так делаю всегда. Муж сначала удивился, но когда увидел, что я не бегу к раковине отмываться после салата, сказал: «Это гениально». И теперь у меня в кухонном ящике всегда лежит пару пакетов специально для свёклы. Попробуйте — и вы забудете о красных руках навсегда.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше