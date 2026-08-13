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Киноафиша Про жизнь Каждое лето засыпаю лаврушку солью — это гениальный лайфхак, спасающий от сырости и плесени 

Каждое лето засыпаю лаврушку солью — это гениальный лайфхак, спасающий от сырости и плесени 

Проверено редакцией
Каждое лето засыпаю лаврушку солью — это гениальный лайфхак, спасающий от сырости и плесени

Метод для тех, кто активно пользуется кондиционером. 

Знакомая картина: за окном жара, в комнате работает кондиционер, а на подоконнике скапливаются лужи. Вода стекает по стёклам, затекает в уплотнители, и через некоторое время в углах появляются тёмные пятна плесени. Можно каждый час ходить с тряпкой, а можно поставить на подоконник небольшую банку с солью и лавровыми листьями — и забыть о сырости.

Зачем нужна соль и как она работает

Соль — это природный осушитель, который активно поглощает влагу из воздуха. Чем выше уровень влажности в помещении, тем быстрее она «вытягивает» лишнюю воду. Лавровый лист здесь выполняет сразу две функции: его эфирные масла препятствуют размножению грибка, а фитонциды нейтрализуют затхлый запах, который часто появляется в сырых помещениях.

В отличие от электрических осушителей, этот метод не требует подключения к сети, не создаёт шума и не увеличивает расходы на электроэнергию. Всё, что нужно, — подходящая ёмкость и доступные ингредиенты.

Как сделать осушитель своими руками

Возьмите стеклянную банку или пластиковую бутылку со срезанным верхом, объёмом 300–500 мл. Засыпьте соль почти до краёв, оставив немного места для лавровых листьев. Лавр воткните вертикально, распределив по всей поверхности соли. Установите конструкцию в месте, где чаще всего скапливается конденсат.

Раз в неделю проверяйте состояние соли. Если она стала влажной, собралась в комки или превратилась в плотную корку — её нужно заменить. Лавровые листья обновляйте раз в месяц, потому что со временем они теряют свои антибактериальные свойства.

Где ещё можно использовать такой осушитель

Этот метод подходит для любых помещений с повышенной влажностью: застеклённых балконов, неотапливаемых кладовок, прихожих, куда попадает влажный воздух из ванной. В автомобиле солевая банка помогает бороться с запотеванием стёкол в дождливую погоду — главное, надёжно закрепить ёмкость, чтобы она не перевернулась на повороте.

Что нужно сделать до установки

Солевой осушитель эффективен в первую очередь как профилактическое средство. Если чёрная плесень уже появилась на откосах или уплотнителях, сначала обработайте эти места специальным антисептиком, удалите грибок и тщательно просушите поверхность. Только после этого можно ставить банку с солью.

Также важно помнить о регулярном проветривании и исправной работе вентиляции. Без притока свежего воздуха влажность будет постоянно повышаться, и даже большая банка с солью быстро превратится в рассол.

Этот простой и недорогой способ помогает держать подоконники сухими, предотвращает появление плесени и устраняет неприятный запах сырости. Никаких лишних трат и сложных манипуляций — только соль, лавр и немного внимания к деталям.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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