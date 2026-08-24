Кабачки как в Азии готовлю за 5 минут: секрет в соусе — он делает закуску пикантной

Ничего сложного, а вкусно так, что невозможно остановиться.

Кабачки хороши тем, что умеют подстраиваться почти под любой вкус. Сегодня они могут быть нежными со сметаной, а завтра — острыми, кисло-сладкими и с отчетливым азиатским характером. Для такого варианта не нужны редкие продукты: достаточно соевого соуса, чеснока, уксуса и нескольких простых добавок.

Подготовка кабачков

Лучше всего брать молодые кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами. Два небольших кабачка нарежьте длинными брусочками или тонкими полукружьями. Чистить их не нужно.

Обжаривание

На хорошо разогретую сковороду налейте столовую ложку растительного масла и отправьте кабачки. Обжаривайте на сильном огне 4–5 минут, периодически переворачивая.

Главная задача — не передержать овощи. Они должны стать румяными снаружи, но сохранить легкий хруст внутри.

Приготовление соуса

Пока кабачки жарятся, приготовьте соус. Смешайте 3 столовые ложки соевого соуса, 1,5 столовой ложки рисового или яблочного уксуса, чайную ложку меда или сахара, 2–3 измельченных зубчика чеснока и немного хлопьев чили.

Если хочется более насыщенного вкуса, добавьте половину чайной ложки кунжутного масла и немного тертого имбиря.

Соединение с соусом

Влейте соус к кабачкам и быстро перемешайте. Оставьте на огне еще примерно на минуту — этого достаточно, чтобы жидкость слегка выпарилась и покрыла каждый кусочек тонкой ароматной глазурью.

Подача

Перед подачей посыпьте кабачки кунжутом и мелко нарезанным зеленым луком. Солить блюдо обычно не требуется — нужную соленость дает соевый соус.

Есть такие кабачки можно сразу, пока они горячие, но после короткого отдыха вкус становится еще интереснее. Дайте им постоять 20–30 минут — овощи впитают соус и станут более пряными.

Получается универсальная закуска, которая подойдет к рису, мясу, лапше или просто к свежему хлебу.