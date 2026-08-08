Готовлю угощение из яйца — и тараканы исчезают за считанные дни: все благодаря одной добавке за 3 копейки

Я долго смеялась над соседским советом, когда он предложил бороться с тараканами с помощью варёного яйца и борной кислоты. Ну серьёзно, яйцо? Против этих неубиваемых тварей, которые пережили всё: дихлофос, мелки, ловушки и даже мой крик по ночам? Но когда они начали выходить из щелей средь бела дня, игнорируя мои попытки их выжить, я решила попробовать. И знаете, что? Тараканы исчезли. Через неделю я забыла, как они выглядят.

Рецепт, который перевернул мою кухню

Суть метода до смешного проста. Я отварила яйцо, отделила желток, размяла его вилкой в пасту и смешала с чайной ложкой порошка борной кислоты. Скатала маленькие шарики размером с горошину. Всё. Без всякой химии. Без запаха ада. Без риска отравиться самой. Разложила их там, где тараканы любят прятаться: под раковиной, за плитой, за холодильником, в углах кухонных шкафов.

Почему тараканы попадаются на эту удочку

Тараканы чувствуют запах желтка и думают, что это праздник. Съедают отраву. Борная кислота разрушает их дыхательную систему, и они гибнут. Но гениальность в том, что они успевают вернуться в своё гнездо и утащить яд с собой. Так запускается цепная реакция — отравляются те, кто не ел шарики. В итоге уничтожается вся колония, а не один смельчак.

Главное условие — никакой воды

Но есть один нюанс, который сосед подчеркнул отдельно: тараканы не тронут приманку, если рядом есть вода. Они могут пить из раковины, из мокрой губки, даже из лужицы под холодильником. Поэтому я стала каждый вечер насухо вытирать мойку и кран, убирать влажные тряпки. Когда доступ к воде перекрыли, эффект усилился в разы. Через 4–5 дней тараканов стало заметно меньше, через неделю — ни одного.

Безопасность и результат

Борная кислота — это яд. Не смертельный для человека в таких дозах, но опасный для детей и животных. Я прятала шарики туда, куда даже кошка не могла залезть. После лепки тщательно мыла руки. Хранила остатки в закрытой банке. Безопасность — прежде всего.

Сейчас у нас в квартире тишина. Тараканы не приходят. А я больше не трачу деньги на дорогую химию, которая только размазывает их по кухне. Проверено — это рабочий способ. Попробуйте, если ваши непрошеные гости тоже не хотят уходить сами.