Готовлю из туалетной бумаги вкуснейшее угощение: в доме больше ни одного непрошенного гостя

Лето — время отпусков, шашлыков и... непрошеных усатых соседей. Я и не думала, что обычная туалетная бумага может стать оружием против них. Но когда в доме завелись тараканы, а химия не помогала, пришлось вспомнить старый бабушкин метод. И знаете — он работает лучше дорогих аэрозолей.

Почему я перестала травить тараканов химией

Средства из магазина пахнут так, что можно самому отравиться. А у меня дома собака и дети — постоянно переживала, что кто-то надышится или лизнёт отраву. Плюс тараканы за несколько лет, кажется, выработали иммунитет к гелям и спреям. Они просто перестали на них реагировать. А тут знакомая посоветовала способ, который звучал абсурдно: сварить туалетную бумагу.

Что я делаю и как это работает

Всё гениальное просто. Рву половину рулона самой дешёвой белой бумаги без отдушек на кусочки, заливаю водой, ставлю на огонь и варю до состояния густой кашицы. В горячую массу добавляю три ложки сахара. Когда остынет — ложку уксуса и чайную ложку жидкого мыла. Сахар манит тараканов, а уксус и мыло повреждают их защитный слой, и они гибнут. Бумага создаёт липкую основу, из которой не вырваться.

Готовую смесь раскладываю по маленьким крышкам и расставляю в местах скопления: под мойкой, за холодильником, возле вентиляции. Обновляю каждые два-три дня, пока кашица не высохнет.

Мой личный опыт

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, сначала отнеслась к этому с недоверием. Варить туалетную бумагу? Это же бред. Но летом тараканы полезли из всех щелей, и я была готова на всё. Сварила, разложила. Через два дня заметила, что тараканов стало меньше. Через неделю они исчезли почти полностью. Муж сначала крутил пальцем у виска, но когда увидел результат, попросил рецепт для своего гаража. Теперь я всегда держу запас рулонов — не только для гигиены, но и для чистоты в доме.