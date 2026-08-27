Готовим молотый кофе без турки и кофеварки — в обычной чашке: получается не хуже, чем у бариста в кафе

Главное делайте все так, как в рецепте.

Если утром обнаружилось, что кофеварка сломалась, а турки под рукой вообще нет, переходить на растворимый кофе необязательно. Молотый можно приготовить прямо в обычной кружке — главное, не заливать его кипятком наугад и не пытаться выпить напиток вместе с гущей.

Что понадобится

На одну большую чашку я беру:

14–15 г молотого кофе;

250 мл горячей воды;

кружку объемом от 300 мл;

обычную ложку.

Лучше использовать средний помол. Слишком мелкий кофе даст много осадка, а очень крупный может получиться водянистым.

Завариваем прямо в кружке

Насыпаю кофе на дно и заливаю примерно 250 мл горячей воды. Если зерна средней или светлой обжарки, воду можно использовать почти сразу после закипания. Для очень темной обжарки лучше дать чайнику постоять около минуты.

Кофе нужно один раз осторожно перемешать, чтобы вся гуща намокла, а затем оставить примерно на 4 минуты.

Не спешите пить

За это время сверху образуется плотный слой из частиц кофе. Через четыре минуты я аккуратно провожу ложкой по поверхности и слегка перемешиваю верхний слой. После этого большая часть гущи начинает опускаться на дно.

Пену и крупные плавающие частицы можно собрать ложкой.

Теперь самое сложное — подождать еще 4–5 минут. За это время кофе немного остынет, а мелкие частицы окончательно осядут.

Как не получить гущу в последнем глотке

После настаивания кофе больше не перемешиваю. Пью спокойно, стараясь лишний раз не двигать кружку.

Последний сантиметр напитка лучше оставить на дне — именно там собирается основная часть кофейного осадка.

Если гуща совсем не нравится, можно аккуратно перелить готовый кофе в другую чашку. Получается вполне насыщенный напиток даже без специальной техники — по сути, весь секрет в правильной пропорции и нескольких минутах терпения.