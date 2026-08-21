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Киноафиша Про жизнь Этот тест с бегущим человеком взорвал мой мозг: ответьте на 1 вопрос и узнаете, что у вас развито — логика или интуиция 

Этот тест с бегущим человеком взорвал мой мозг: ответьте на 1 вопрос и узнаете, что у вас развито — логика или интуиция 

Проверено редакцией
Этот тест с бегущим человеком взорвал мой мозг: ответьте на 1 вопрос и узнаете, что у вас развито — логика или интуиция

Тест без правильного ответа. 

Я всегда считала, что логика и интуиция — это как левое и правое полушарие. Они работают по-разному, но нужны обе. Одни люди привыкли всё просчитывать, взвешивать, анализировать. Другие — доверяют первому импульсу, внутреннему голосу, который редко ошибается. Но как понять, кто вы на самом деле? И можно ли это проверить за несколько секунд?

Оказывается, можно. Достаточно одной картинки. И одного вопроса. Там человек бежит. Куда? Навстречу нам или от нас? Казалось бы, что может быть проще? Но именно этот простой вопрос разделяет людей на два лагеря. Ваш первый ответ выдаст, что у вас развито лучше. Если вы видите движение на себя — скорее всего, вы живёте логикой. Если от себя — доверяете интуиции. А может, вы видите что-то третье? Только честно.

Не ищите подсказки, не пытайтесь перехитрить себя. Просто посмотрите и скажите, что видите. Ваш мозг уже знает правильный ответ, даже если вы сами ещё не поняли. Готовы проверить, кто внутри вас главный?

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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