Это средство за 3 рубля помогает до блеска отмыть казан: нагара и жира как ни бывало даже после плова

Я всегда ненавидела отмывать казан после плова. Нагар въедается так, что даже жесткая щетка не берет. Хозяйственное мыло и сода не спасали, а дорогие средства из магазина оставляли запах химии. Однажды уставший муж сказал: «Ты бы хоть раз купила новый казан, сил нет смотреть, как ты его мучаешь». И я решила найти способ, который реально работает. И нашла.

Один ингредиент, которого хватает на несколько чисток

Я беру большую кастрюлю, наливаю литр воды, добавляю столовую ложку перкарбоната натрия. Если его нет под рукой — кладу обычную таблетку для посудомоечной машины. Вода начинает пузыриться, я опускаю казан, ставлю на огонь и кипячу 30 минут. Вода при этом становится мутной, а жир и нагар — мягкими, как пластилин. Потом остаётся только промыть губкой, и казан сияет как в день покупки.

Почему это работает и почему я выбрала этот метод

Перкарбонат натрия — это экологичный пятновыводитель, который активируется в горячей воде и расщепляет органические загрязнения. Он дешевле дорогих моющих средств и при этом не имеет едкого запаха. Одна столовая ложка стоит примерно 2–3 рубля, а таблетка для посудомойки — вообще копейки. Казан не повреждается, не темнеет, и никакой химический привкус не остаётся.

Мой личный опыт

Когда я впервые попробовала этот способ, я не верила, что старый чугунный казан, в котором я готовила плов сто раз, сможет стать таким же блестящим, как новый. Но после получаса кипячения остатки жира и нагара просто отслоились. Я даже не пришлось ничего отскребать. Муж заглянул на кухню и спросил: «Ты купила новый казан?» Я улыбнулась и показала ему тот же самый. Теперь я чищу так всё: сковородки, противни, кастрюли. Метод бюджетный, безопасный и работает без лишних усилий. Больше я не боюсь запущенного жира на кухне.