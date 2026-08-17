Это Есенин? Или все-таки Безруков? Угадайте русского поэта по портрету — проверим ваши школьные знания (тест)

Даже если у вас была 5, не факт, что справитесь.

Помните, как в школе на уроках литературы мы заучивали стихи и смотрели на портреты классиков? Казалось, что эти лица навсегда врезались в память. Но сколько из них мы действительно узнаем спустя годы?

Этот тест — проверка не только вашей памяти, но и того, насколько вы были внимательны на уроках. Вам предстоит угадать русского поэта по портрету. Казалось бы, что может быть проще? Но не торопитесь с ответами.

Иногда знакомые черты могут обмануть, а кто-то, кого вы точно узнавали в школе, теперь кажется незнакомцем. Готовы проверить, насколько хорошо вы помните лица великих поэтов?

Тогда вперёд — смотрите, вспоминайте и угадывайте. Уверена, будет интересно. Даже если вы ошибётесь, это повод перелистать старые учебники и вспомнить то, что когда-то знали наизусть.