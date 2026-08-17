Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Это Есенин? Или все-таки Безруков? Угадайте русского поэта по портрету — проверим ваши школьные знания (тест)

Это Есенин? Или все-таки Безруков? Угадайте русского поэта по портрету — проверим ваши школьные знания (тест)

Проверено редакцией
Это Есенин? Или все-таки Безруков? Угадайте русского поэта по портрету — проверим ваши школьные знания (тест)

Даже если у вас была 5, не факт, что справитесь. 

Помните, как в школе на уроках литературы мы заучивали стихи и смотрели на портреты классиков? Казалось, что эти лица навсегда врезались в память. Но сколько из них мы действительно узнаем спустя годы?

Этот тест — проверка не только вашей памяти, но и того, насколько вы были внимательны на уроках. Вам предстоит угадать русского поэта по портрету. Казалось бы, что может быть проще? Но не торопитесь с ответами.

Иногда знакомые черты могут обмануть, а кто-то, кого вы точно узнавали в школе, теперь кажется незнакомцем. Готовы проверить, насколько хорошо вы помните лица великих поэтов?

Тогда вперёд — смотрите, вспоминайте и угадывайте. Уверена, будет интересно. Даже если вы ошибётесь, это повод перелистать старые учебники и вспомнить то, что когда-то знали наизусть.

Фото: изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Плацкарт РЖД изменится до неузнаваемости: вместо полок с соседями — закрытые капсулы Читать дальше 4 сентября 2026
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту 100 грамм сливочного масла и 200 грамм творога: по этому рецепту сочники всегда будут таять во рту Читать дальше 3 сентября 2026
Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Забудьте про хлебницу или пакет: как хранить хлеб, чтобы он оставался мягким несколько дней — так делают единицы Читать дальше 3 сентября 2026
Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Всего одна чайная ложка в воду — и окна будут сверкать до зимы: никакой дождь им не страшен Читать дальше 2 сентября 2026
Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Скупаю шиншилловые коврики из Kari за копейки, но на пол не стелю: нашла простой трюк для дизайнерского интерьера Читать дальше 2 сентября 2026
Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Урок математики: кто дружит с таблицей умножения — решит пример «(96−32):8+45:9» за минуту. А вы? Читать дальше 1 сентября 2026
Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Не в чулке и не в подвале: как хранить чеснок? Спустя год он как с грядки Читать дальше 1 сентября 2026
Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Зачем кидать в унитаз зубчик чеснока: запомните и расскажите родным Читать дальше 1 сентября 2026
Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Хозяйственное мыло скупаю пачками: смешиваю с марганцовкой и получаю чудо-раствор — так делают опытные хозяйки Читать дальше 31 августа 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше