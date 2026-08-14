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Киноафиша Про жизнь Если не знаете, что делать с кабачками — приготовьте подкормку для огурцов: будете собирать урожай ведрами

Если не знаете, что делать с кабачками — приготовьте подкормку для огурцов: будете собирать урожай ведрами

Проверено редакцией
Если не знаете, что делать с кабачками — приготовьте подкормку для огурцов: будете собирать урожай ведрами

Все соседи мне завидуют. 

Раньше я даже не задумывалась, что можно сделать с кожурой от кабачков. Ну, почистила, выбросила — и всё. Пока однажды не заметила, что огурцы на грядке начали заметно сдавать: листья бледные, завязи мало, плоды растут неохотно.

Соседка по даче посоветовала не бежать за удобрениями, а залить оставшиеся от кабачков очистки водой и дать им перебродить. Я сначала отнеслась скептически, но решила попробовать — благо материала всегда полно.

Что оказалось в кожуре

Обычная кабачковая кожура — это не мусор, а источник калия, фосфора и азота. В процессе брожения эти элементы переходят в ту форму, которую корни растений легко усваивают. Особенно такая подкормка помогает огурцам, когда они активно цветут и наливают плоды.

Но есть важный момент: азот при брожении выделяется активно, и если перестараться, можно получить буйную листву вместо огурцов. Кроме того, настой получается кислым, а огурцы любят нейтральную почву. Поэтому сначала я проверяю, не закислена ли земля на грядке.

Как я готовлю этот настой

Собираю свежие очистки, режу их помельче, заполняю пластиковое ведро примерно на треть. Заливаю тёплой водой почти до краёв, накрываю негерметично — в процессе брожения выделяется много газа, и если закрыть плотно, ведро может просто лопнуть.

Оставляю в тепле на неделю, каждый день перемешиваю. Когда смесь потемнеет и начнёт пахнуть кислым, процеживаю через сито, чтобы крупные частицы не забивали лейку.

Куда девать гущу

Осадок не выбрасываю, но и прямо в грядку не закапываю: свежая органика в земле забирает азот, и растения начинают голодать. Я отправляю его в компост, пересыпая травой или землёй. К весне из него получается хороший перегной.

Что я поняла за это время

Кабачковые очистки перестали быть для меня отходами. Теперь я вижу в них бесплатную добавку к основному уходу за огурцами. Но главное — я научилась не перебарщивать и учитывать состояние почвы.

Лишний раз убедилась, что даже простые вещи требуют понимания, а не слепого следования советам. И огурцы теперь собираю вёдрами, а не горстями.

Попробуйте — возможно, и вам этот метод пригодится.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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