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Киноафиша Про жизнь Если и готовить лечо, то по грузинскому рецепту: делайте побольше — до зимы ни одна банка не доживет, все съедят

Если и готовить лечо, то по грузинскому рецепту: делайте побольше — до зимы ни одна банка не доживет, все съедят

Проверено редакцией
Если и готовить лечо, то по грузинскому рецепту: делайте побольше — до зимы ни одна банка не доживет, все съедят

Тут вам и чесное, и зелень, и помидоры... 

Каждый год я повторяю одно и то же: наваристое, с хрустящим перцем и чесночной ноткой — и всё равно к Новому году банки пустеют. Гости просят добавки, муж ест ложками, а я стою у плиты и думаю: «Надо было в два раза больше». Но дело не в количестве, а в хитростях, которые превращают обычное лечо в то самое, грузинское.

Почему я перестала делать лечо по венгерским рецептам

В Венгрии лечо — это тушёные овощи с паприкой. Вкусно, но как-то плоско. А грузинский вариант — это взрыв: чеснок, пряная зелень, лёгкая остринка и плотная, насыщенная текстура, от которой не оторваться. Именно такой я и хочу видеть свою заготовку зимой.

Секрет не в том, чтобы просто смешать помидоры с перцем. Главное — дать томатам увариться до состояния густой базы, а перец оставить крупными кусками, чтобы он чувствовался в каждой ложке.

Как я выбираю овощи и готовлю основу

Для меня важно, чтобы помидоры были мясистыми, а не водянистыми. Такие дают густоту и не превращают лечо в жижу. Перец беру и красный, и зелёный — так заготовка выглядит ярче и вкус получается интереснее. И обязательно добавляю острый перчик, но без семян, чтобы не перебить остальные вкусы.

Сначала делаю томатное пюре — ошпариваю помидоры, снимаю кожуру и пробиваю блендером. Ставлю на огонь и увариваю около 30 минут, пока масса не начнёт густеть. Это основа, которая держит всё лечо.

Главный момент — добавить перец и не переварить

Крупно нарезанный болгарский перец я отправляю в кастрюлю и варю всего 10 минут. Этого достаточно, чтобы он пропитался соусом, но сохранил плотность. Если проварить дольше — станет мягким, и всё очарование пропадёт.

А вот финальный аккорд — чеснок, зелень, уксус и сахар. Я не жалею ни чеснока, ни зелени: именно они делают лечо по-грузински тем самым, южным. Петрушка и сельдерей в сочетании с чесноком дают тот аромат, от которого невозможно уйти.

Почему я всегда стерилизую банки, даже если лень

Банки я мою с содой, пропариваю над чайником. Это лишних 10 минут, но зато заготовки стоят до весны без проблем. После разлива переворачиваю и укутываю — так надёжнее.

И ещё одно правило: чем дольше лечо настаивается в банке, тем лучше раскрывается вкус. Поэтому я стараюсь открывать первую банку не раньше ноября.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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