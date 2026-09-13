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Киноафиша Про жизнь Две столовые ложки этих семян заменят кучу дорогих БАДов: достаточно добавлять их в еду каждый день

Две столовые ложки этих семян заменят кучу дорогих БАДов: достаточно добавлять их в еду каждый день

Проверено редакцией
Киноафиша

Помогут разнообразить питание.

Лён кажется самым обычным продуктом на кухне, но в небольшом количестве семян действительно много полезных веществ. Правда, есть важный нюанс: просто съесть ложку целых зернышек недостаточно — организм не получит из них максимум питательных компонентов.

Что содержит лён

Главный плюс льняных семян — альфа-линоленовая кислота, растительный источник омега-3. Также в них есть клетчатка, витамин Е, магний, фосфор, марганец и селен. Отдельного внимания заслуживают лигнаны — растительные соединения с антиоксидантными свойствами.

При этом лён не стоит воспринимать как замену лекарствам или витаминным препаратам.

Целые семена лучше не есть

Твердая оболочка мешает организму полноценно получить содержимое семян. Поэтому лён рекомендуют либо измельчать непосредственно перед едой, либо предварительно замачивать. Есть и вариант с кипятком — после настаивания получается густой напиток со слизистыми веществами.

Самый простой способ — перемолоть небольшую порцию и добавить ее в кашу, йогурт или другую привычную еду.

Две ложки — не повод есть больше

«Белновости» рекомендуют взрослым принимать около одной-двух столовых ложек молотого льна в день. При этом увеличивать количество бесконечно не стоит: избыток клетчатки и жиров не сделает рацион автоматически полезнее.

И еще один приятный бонус: молотый лён можно использовать в выпечке. Столовая ложка семян, смешанная с тремя ложками воды, после набухания способна заменить одно яйцо как связующий компонент.

Есть противопоказания

С льном стоит быть осторожными при некоторых заболеваниях и при приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови. Также стоит обратить внимание на проблемы с желчным пузырем и чувствительным кишечником.

Поэтому универсального правила «две ложки полезны всем» здесь нет. Самая разумная идея — относиться к льну не как к волшебной добавке, а как к обычному продукту, который при правильном употреблении может разнообразить рацион.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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