Допиваю чай и развешиваю пакетики в шкафу: если капнуть еще и эфирное масло, то эффект будет заметнее 

Оказывается, обычный чайный пакетик может заменить простое ароматическое саше для шкафа. Особенно удобно использовать пакетики с мятой, бергамотом, жасмином или другими выраженными ароматами.

Как это работает

Сухой чай постепенно отдает запах окружающему пространству, поэтому в закрытом шкафу появляется легкий ненавязчивый аромат. Такой способ подойдет для полок с постельным бельем, полотенцами и повседневной одеждой.

Для более заметного эффекта на полностью сухой пакетик можно нанести одну каплю эфирного масла. Главное — не класть его прямо на ткань, чтобы случайно не осталось жирного пятна.

Куда положить пакетики

Их можно разложить по углам полок, убрать в небольшой тканевый мешочек или подвесить за ниточку на перекладину. В большом шкафу лучше использовать сразу несколько штук.

Через пару недель аромат станет слабее — тогда пакетики просто заменяют свежими.

Важное правило

Использованные после заваривания пакетики для такого лайфхака подходят только после полного высушивания. Влажный чай в закрытом шкафу может быстро заплесневеть и вместо приятного запаха создать совсем противоположный эффект.

Поэтому самый простой вариант — взять сухой ароматный чай и превратить его в маленькое домашнее саше.