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Киноафиша Про жизнь Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный

Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный

Проверено редакцией
Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный

Теперь делаю так регулярно.

Если на кухне или в шкафу появляется неприятный запах, не спешите покупать специальные поглотители. Я в таких случаях использую обычный чайный пакетик, который уже заварила.

Сначала я его хорошо отжимаю и оставляю до полного высыхания, а потом вешаю в шкаф или просто кладу внутрь, например на полку с одеждой или обувью. На кухне такой пакетик можно повесить на дверную ручку.

Работает это так сухая чайная заварка может впитывать часть окружающих запахов. Поэтому пакетик постепенно помогает сделать их менее заметными. Менять его лучше примерно раз в несколько дней, а если он уже набрал запах или перестал давать какой-либо эффект, просто выбросить и использовать новый.

Конечно, ждать от чайного пакетика чуда не стоит. Сильный запах он полностью не уберет, а проветривание, уборку и нормальный поглотитель запахов не заменит. Но если нужно немного освежить небольшой шкаф, обувную полку или кухонный шкафчик, этот простой способ вполне можно попробовать.

И главное – не вешайте пакетик мокрым. Сначала обязательно хорошо его просушите, иначе вместо поглотителя запахов можно получить влажную заварку с неприятным запахом и плесенью.

Ранее мы писали: Одна ошибка при уборке — и весь урожай пропал: когда копать свеклу и морковь, чтобы они пролежали всю зиму

Фото: Нейросеть
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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