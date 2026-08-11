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Киноафиша Про жизнь Что любимый цвет говорит о вас? Тест пугает своей точностью — 10 вариант ответа лучше не выбирать 

Что любимый цвет говорит о вас? Тест пугает своей точностью — 10 вариант ответа лучше не выбирать 

Проверено редакцией
Что любимый цвет говорит о вас? Тест пугает своей точностью — 10 вариант ответа лучше не выбирать

Пройдите сами и поделитесь с друзьями. 

Одни люди тонут в бежевом и оливковом, другим подавай неоновый оранж или кислотный розовый. Кто-то годами носит только чёрное, а кто-то не выходит из дома без цветастой кофты.

Казалось бы, просто вкус. Но психологи уверены: то, к какому цвету вас тянет, — не про моду и не про настроение. Это про то, что у вас внутри. И часто это происходит на уровне подсознания. Мы выбираем оттенок, который резонирует с тем, что мы чувствуем, но не всегда можем объяснить. Любимый цвет может выдать то, что вы прячете за улыбкой, и рассказать о ваших настоящих желаниях.

Выбирайте тот, который сейчас кажется самым притягательным, — без раздумий. И читайте, что он говорит о вас на самом деле.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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