Черная крестьянка или столбовая дворянка? Тест определит, кем вы были в прошлой жизни

Я всегда задумывалась, почему одни люди с детства держат спину ровно, а другие чувствуют себя неуютно за праздничным столом. Почему кто-то интуитивно знает, как правильно сервировать стол, а кто-то годами учится не путать вилки.

Говорят, что манеры, привычки и даже некоторые черты характера передаются по наследству. И иногда мы понятия не имеем, какие тайны хранит наша родословная.

Этот тест не потребует от вас изучения архивов или поиска старых писем. Только 7 вопросов — о ваших предпочтениях, реакциях и мелочах, которые вы, возможно, даже не замечаете в себе. С их помощью я помогу вам понять, есть ли в вашей крови что-то от дворянских корней.

Может быть, вы потомок тех, кто знал толк в дуэлях и балах? Или ваша сила в другом? Ответы могут оказаться неожиданными. Но в любом случае — это будет интересно. Готовы заглянуть в прошлое своей семьи?