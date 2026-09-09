«Брата» рыжика обходят стороной из-за запаха селёдки — а зря: на сковороде мясистый гриб раскрывается иначе

Нежнейший вкус, а с картошкой так и вовсе превращается в деликатес.

В лесу подмолочник легко проигрывает конкуренцию белым, подосиновикам и тем же рыжикам. Шляпка у него рыже-бурая, вид неброский, а у взрослых грибов ещё и появляется специфический запах, который многие сравнивают с селёдкой или морепродуктами.

Но именно здесь начинаются сюрпризы. Подмолочник, он же Lactifluus volemus, считается съедобным грибом, а его плотная мякоть и обильный белый млечный сок делают его довольно сомнительным представителем семейства сыроежковых для несведующих грибников. У срезанного сок быстро буреет, а мякоть остаётся упругой.

Его выдаёт буквально «молочная река»

Главная примета подмолочника — количество млечного сока. Стоит повредить пластинки, как гриб начинает буквально «плакать» белыми каплями. Этот сок мягкий на вкус и на постепенно оставляет бурые следы, которые и пугают обывателей.

У многих других млечников сок бывает едким или горьким, из-за чего такие грибы приходится долго вымачивать или предварительно отваривать. У подмолочника характер другой — именно поэтому микологи традиционно ценят его выше многих похожих видов.

Шляпка у крупных экземпляров способна вырастать примерно до 15–20 см, а мякоть остаётся толстой и мясистой. Встречается гриб как в лиственных, так и в смешанных лесах, образуя микоризу, в частности, с дубом, елью и другими деревьями.

Запах сельди при готовке исчезает

Самое интересное с подмолочником происходит уже на кухне. Тот самый рыбный запах, который способен отпугнуть ещё в лесу, при термической обработке заметно слабеет, а вкус описывают как мягкий, ореховый и слегка напоминающий морепродукты.

Некоторые микологические сообщества особенно советуют хорошо подрумянивать такие грибы на сковороде. Поэтому жарка для него подходит отлично — мякоть не разваливается сразу и сохраняет плотность.

Самый простой вариант — со сметаной и луком

Грибы очищают, промывают и режут достаточно крупно. Если есть сомнения или грибы уже зрелые, их можно предварительно проварить 10–15 минут, после чего воду слить.

Дальше подмолочник отправляют на горячую сковороду и сначала дают уйти лишней влаге. Затем добавляют масло и лук, доводят грибы до румяной корочки, кладут 2–3 ложки сметаны, соль и немного чёрного перца.

Ещё несколько минут на небольшом огне — и получается плотный грибной соус или гарнир, который особенно хорошо подходит к картошке и гречке.

Но путать млечники на глаз всё-таки не стоит

У подмолочника есть похожие родственники, а среди млечников встречаются виды с неприятным вкусом и спорной съедобностью. Поэтому одной рыжей шляпки для определения недостаточно.

Для подмолочника характерны сразу несколько признаков — сухая рыже-коричневая шляпка, плотная светлая мякоть, очень обильный белый млечный сок, который буреет, и тот самый характерный рыбный запах. Если полной уверенности в определении нет, экспериментировать со сковородкой не стоит.

Ирония в том, что именно запах, из-за которого этот гриб часто оставляют в лесу, для знающего грибника становится почти визитной карточкой. На сковороде же подмолочник ведёт себя куда приличнее, чем пахнет в корзине.

Раскладную сушилку больше не ставят посреди комнаты и на балконе: ее замена почти не занимает места в доме.