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Киноафиша Про жизнь Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне

Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне

Проверено редакцией
Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне

Вьетнамский вариант напитка для гурманов.

Высокая цена не всегда означает, что кофе окажется действительно хорошим. Некоторые недорогие продукты вполне способны конкурировать с более известными марками, особенно если нужен крепкий напиток с выраженным вкусом.

В «Пятерочке» сейчас можно найти вьетнамский растворимый кофе «Выручай кофе». Упаковка весом 150 граммов стоит около 370 рублей. Покупатели отмечают у него насыщенный аромат, плотный вкус и заметную горчинку без выраженной кислинки.

Что представляет собой этот кофе

«Выручай кофе» — сублимированный растворимый продукт, произведённый во Вьетнаме. Его гранулы быстро растворяются в горячей воде и практически не оставляют осадка.

По отзывам покупателей, напиток обладает достаточно насыщенным кофейным вкусом и не имеет характерного для некоторых недорогих марок химического привкуса. За счёт плотного вкуса кофе хорошо подходит и для напитков с молоком.

Какие недостатки нужно учитывать

У кофе есть особенности, которые могут понравиться далеко не всем. Перед покупкой стоит обратить внимание на несколько моментов:

  • напиток может показаться слишком крепким из-за большого количества робусты;
  • по глубине и разнообразию вкуса он уступает качественному зерновому кофе;
  • характеристики напитка могут немного меняться в зависимости от партии;
  • иногда в послевкусии ощущается лёгкая металлическая нота;
  • на упаковке нет подробной информации о конкретном производителе.

Поэтому продукт скорее подойдёт тем, кто предпочитает крепкий и насыщенный кофе, а не мягкие напитки с выраженными фруктовыми или шоколадными оттенками.

Как выбрать хороший кофе

При покупке растворимого кофе стоит посмотреть на состояние гранул. У качественного сублимированного продукта они обычно имеют светлый оттенок, пористую структуру и не превращены в мелкую пыль.

Хорошие гранулы быстро растворяются в воде, не образуя заметного осадка. После приготовления напиток должен иметь характерный кофейный аромат без посторонних запахов.

Если содержимое упаковки выглядит слишком тёмным, гранулы слиплись между собой или внутри много порошка, от покупки лучше отказаться.

Как приготовить

Для чашки кофе достаточно примерно одной ложки гранул. При приготовлении в кружке лучше использовать воду температурой около 85–90 °C. Крутой кипяток способен сделать вкус более резким и перебить аромат.

Можно приготовить напиток и в турке: кофе заливают холодной водой и медленно нагревают. Как только начинает подниматься пенка, турку снимают с огня, не доводя напиток до активного кипения.

Такой кофе вряд ли заменит качественные зёрна для настоящего кофейного гурмана, но в своей ценовой категории может оказаться вполне достойным вариантом.

Фото: ChatGPT
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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