Без яиц и дрожжей — готовим индийский хлеб из муки и воды: не плесневеет и не засыхает спустя 1 день

Я, редактор «Киноафиши» Ксения Беловицкая, перестала покупать обычный хлеб с того момента, как впервые испекла чапати. Они не черствеют, не крошатся, а главное — внутри них можно спрятать что угодно: от мяса до овощей. И никакой сковороды с маслом, только сухая горячая поверхность.

Почему я перешла на чапати и забыла о батоне

Обычный хлеб у меня в доме либо засыхал, либо плесневел. Особенно летом. А чапати живут два-три дня в пакете и остаются мягкими. Их можно разогреть на сухой сковороде за минуту, и они снова как свежие.

Плюс это вегетарианский хлеб, в нём нет дрожжей и яиц. Только мука, вода и соль. Тесто простое, как на пельмени. Я перепробовала много рецептов и нашла свой идеальный.

Главный секрет — дать тесту отдохнуть

Беру цельнозерновую муку, если есть атта — вообще идеально, но обычная пшеничная тоже подходит. В миске смешиваю муку с солью, заливаю горячей водой и замешиваю мягкое, эластичное тесто. Оно не должно прилипать к рукам.

Потом заворачиваю его в пакет и оставляю минимум на два часа, а лучше на ночь. За это время клейковина «созревает», и лепёшки легко поднимаются даже без открытого огня.

Как я жарю их без масла

Отщипываю кусочки, скатываю шарики, раскатываю в тонкие лепёшки. Сковороду разогреваю докрасна, масло не лью.

Кладу первую лепёшку, жду, пока появятся пузыри, переворачиваю. На второй стороне она начинает надуваться. Иногда — сразу, иногда — после переворота. Но если тесто постояло, они почти всегда становятся шариками. Внутри образуется полость — идеальный карман для начинки.

Если лепёшка не поднялась, я держу её над газовой горелкой на решётке — она надувается за секунду. Но с правильным тестом это бывает редко.

Что я кладу внутрь

Горячую чапати я смазываю сливочным маслом. Иногда просто так, иногда набиваю её тушёными овощами, курицей, сыром или зеленью. Это удобно как завтрак, перекус или замена обеда. И никакой посуды, кроме сковороды.