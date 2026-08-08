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Киноафиша Про жизнь Без муки и крахмала: тру капусту и готовлю котлеты по рецепту 1982 году — корочка хрустящая, внутри нежнятина 

Без муки и крахмала: тру капусту и готовлю котлеты по рецепту 1982 году — корочка хрустящая, внутри нежнятина 

Проверено редакцией
Без муки и крахмала: тру капусту и готовлю котлеты по рецепту 1982 году — корочка хрустящая, внутри нежнятина

Заодно рассказываю, как приготовить к ним идеальный соус. 

Я капустные котлеты по ГОСТу теперь готовлю только так. Никаких упрощений, никаких замен — только старый советский рецепт, проверенный десятилетиями.

Когда я впервые наткнулась на этот вариант, я была настроена скептически. Ну, капустные котлеты — что там может быть особенного? Но меня зацепила пометка «рецепт 1982 года». И я решила: попробую — и не пожалела.

Главное правило — не торопиться и не менять ингредиенты.

Капуста нужна самая обычная, зимняя, плотная. Молодая не подойдёт — слишком водянистая. Я шинкую её очень мелко, руками, без комбайна. На сковороде растапливаю сливочное масло, заливаю молоком, прогреваю и закладываю капусту. Без соли, без воды. Томлю на минимальном огне 10 минут, помешивая. Затем накрываю крышкой и оставляю ещё на 20 минут.

А вот дальше начинается магия. Я добавляю манку — именно манку, а не муку или крахмал.

Она связывает массу, но при этом не утяжеляет. Перемешиваю, снова под крышку на 20 минут. Теперь капуста должна остыть до комнатной температуры. Только после этого я вбиваю яйцо, солю и перемешиваю до однородности. Отправляю в холодильник на 15 минут, чтобы масса стала удобной для лепки.

Формую котлеты влажными руками, обваливаю в сухарях и обжариваю до золотистой корочки.

Главное — не жалеть масла, тогда корочка будет хрустящей и румяной. А чтобы котлеты не разваливались, я даю им полежать на бумаге перед жаркой.

Самый мой любимый момент — соус.

Сметана, чеснок через пресс, мелко рубленый зелёный лук, соль, перец. Просто, но идеально. Котлеты с этим соусом улетают за секунду.

Ещё один бонус: я готовлю сразу много и замораживаю часть до жарки. Потом просто достаю и обжариваю — и ужин готов за 10 минут. Они отлично держат форму после разморозки.

Теперь капустные котлеты у меня — не гарнир, а полноценное блюдо, которое просят даже те, кто капусту в обычной жизни не жалует. Если у вас есть время и желание повозиться на кухне — обязательно попробуйте. Это того стоит.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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