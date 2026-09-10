Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Про жизнь Белые грибы ищут по правилу трех деревьев: этот способ помогает не прочесывать весь лес

Белые грибы ищут по правилу трех деревьев: этот способ помогает не прочесывать весь лес

Проверено редакцией
Киноафиша

Легко наберете полную корзинку.

Опытные грибники знают: искать белые грибы среди бесконечных деревьев — не лучшая тактика. Гораздо проще сначала найти правильных соседей для грибницы.

Начните с ели

Белые грибы часто встречаются в старых ельниках, особенно там, где под деревьями есть мох и слой опавших иголок. Хорошие места — светлые участки возле просек, тропинок и небольших полян.

Причем смотреть прямо у ствола необязательно. Корни, с которыми связана грибница, уходят дальше, поэтому грибы могут находиться в нескольких метрах от ели. Удобнее медленно обходить дерево и проверять границу света и тени.

Сосна тоже может выдать место

В сосновом лесу стоит обратить внимание на суховатые возвышенности, покрытые мхом и лишайником. Перспективны взрослые сосны на опушках и склонах, а вот высокая густая трава скорее помешает поискам.

Нашли один белый? Не спешите уходить. Осмотрите вокруг участок примерно в радиусе 5–10 метров: грибы могут расти группой или образовывать заметную дугу.

Третий ориентир — береза

В смешанном лесу белые нередко появляются возле взрослых берез, где есть мох, редкая трава и умеренно влажная подстилка. Особенно интересны места, где березняк переходит в ельник: здесь сочетаются подходящая влажность, освещение и несколько возможных деревьев-партнеров грибницы.

Ищите не рядами, а точечно

Сначала выбирайте участок с елью, сосной или березой, затем проверяйте мох, небольшие бугорки и края старых троп. После первой находки стоит сузить направление поиска. Лучше всего отправляться за грибами через нескольких теплых дней после хорошего дождя.

Но правило трех деревьев не гарантирует полную корзину: результат зависит от температуры, влажности, возраста леса и состояния грибницы. А сомнительные грибы лучше вообще не брать.

Фото: Киноафиша
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне Больше не выкидываю деньги на дорогой кофе: покупаю за копейки в «Пятерочке» эти банки — и дома аромат как в кофейне Читать дальше 11 сентября 2026
С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей С осени до зимы скупаю бахилы пачками: в декабре на ноги почти не надеваю, зато дома заменяют мне 9 вещей Читать дальше 11 сентября 2026
Делаю дома японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя 2 минуты результат как в салоне Делаю дома японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя 2 минуты результат как в салоне Читать дальше 11 сентября 2026
Не выбрасывайте старые ящики и ковры: из них можно сделать удобную дорожку для дачи Не выбрасывайте старые ящики и ковры: из них можно сделать удобную дорожку для дачи Читать дальше 11 сентября 2026
Можно ли одновременно включать Wi-Fi и мобильный интернет: запомните раз и навсегда Можно ли одновременно включать Wi-Fi и мобильный интернет: запомните раз и навсегда Читать дальше 10 сентября 2026
2-3 капли на ватный диск — и куртка чистая как из магазина: в машинке стирать не нужно 2-3 капли на ватный диск — и куртка чистая как из магазина: в машинке стирать не нужно Читать дальше 10 сентября 2026
Ходить в туалет на обычный унитаз больше не в моде: новый тренд скоро дойдет и до нас Ходить в туалет на обычный унитаз больше не в моде: новый тренд скоро дойдет и до нас Читать дальше 10 сентября 2026
Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру Кладу в холодильник обычную губку для посуды — и бед не знаю: результат виден уже к утру Читать дальше 10 сентября 2026
Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный Допиваю чай – вешаю чайный пакетик на дверную ручку: сперва смеялась, но результат шикарный Читать дальше 10 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше