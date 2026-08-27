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Киноафиша Про жизнь Белого налета и разводов не будет: сколько нужно сыпать порошка в стиралку? Больше — не значит чище

Белого налета и разводов не будет: сколько нужно сыпать порошка в стиралку? Больше — не значит чище

Проверено редакцией
Белого налета и разводов не будет: сколько нужно сыпать порошка в стиралку? Больше — не значит чище

Хватит сыпать на глаз. 

Кажется логичным: чем грязнее белье, тем больше порошка нужно отправить в машинку. Я долго стирала примерно по такому принципу — насыпала средство «на глаз» и иногда даже добавляла еще немного для надежности. Но избыток порошка способен дать обратный эффект: он хуже выполаскивается, остается на ткани и со временем может накапливаться в лотке и внутри машины.

Почему больше — не значит чище

У стирального средства есть рабочая концентрация. Если сильно ее превысить, дополнительный порошок не заставит машинку отстирывать вещи в два раза лучше.

Зато после стирки можно получить белесые следы на темной одежде, слишком сильный запах средства или неприятную на ощупь ткань. Особенно легко переборщить при небольшой загрузке барабана.

Сколько порошка класть

Универсальной формулы вроде «одна ложка на килограмм» для всех порошков нет. Средства отличаются концентрацией, поэтому в первую очередь стоит смотреть дозировку на упаковке.

Количество нужно корректировать в зависимости от трех вещей: объема белья, степени его загрязнения и жесткости воды. Для половины барабана с обычными повседневными вещами порошка понадобится меньше, чем для полной загрузки сильно испачканной одежды.

Особенно осторожно стоит обращаться с концентратами — иногда для одной стирки действительно нужна совсем небольшая порция.

Что делать с очень грязными вещами

Я теперь не стараюсь просто удвоить количество порошка. Пятна предварительно обрабатываю подходящим пятновыводителем, а само средство для стирки отмеряю по инструкции.

С белым бельем при необходимости можно использовать подходящий кислородный отбеливатель — опять же строго в дозировке производителя.

Простой ориентир

Если после стирки белье сильно пахнет порошком, на темной ткани появляются светлые разводы или в лотке остается средство, дозировку стоит уменьшить.

В итоге мой главный принцип простой: не насыпать порошок с горкой «для надежности». Правильно подобранная небольшая порция часто справляется со стиркой не хуже, зато вещи легче прополаскиваются, а пачки хватает заметно дольше.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT
Ксения Беловицкая
Ксения Беловицкая
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