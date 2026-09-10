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Киноафиша Про жизнь 2-3 капли на ватный диск — и куртка чистая как из магазина: в машинке стирать не нужно

2-3 капли на ватный диск — и куртка чистая как из магазина: в машинке стирать не нужно

Проверено редакцией
Изображение создано с помощью ИИ-технологий

Будет выглядеть как новенькая.

С наступлением холодов куртки быстро покрываются небольшими загрязнениями. Больше всего страдают воротник, манжеты, края карманов и зона возле подбородка, где остаются следы косметики и кожного жира.

Поможет мицеллярная вода

Для локальной чистки можно использовать обычную прозрачную мицеллярную воду без масел и красителей. Небольшое количество наносят на ватный диск и аккуратно проходят по пятну, стараясь не промочить ткань насквозь.

Сильно тереть поверхность не стоит. Из-за активного трения на некоторых материалах появляются разводы, потёртости или более светлый участок.

Сначала сделайте проверку

Перед чисткой средство лучше протестировать на внутренней стороне куртки. Нанесите несколько капель, дождитесь полного высыхания и убедитесь, что цвет и фактура ткани не изменились.

Если всё в порядке, можно обработать нужный участок. После чистки вещь вешают на плечики и оставляют высыхать при комнатной температуре.

Фен и горячую батарею использовать не нужно: сильный нагрев способен повлиять на ткань и наполнитель. Такой способ подходит для небольших свежих следов, а старые жирные пятна лучше удалять только методом, который допускает производитель на ярлыке.

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Фото: Изображение создано с помощью ИИ-технологий
Елена Королева
Елена Королева
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